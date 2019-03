Una xarxa criminal nodria un taller d’Andorra amb recanvis robats

Una xarxa criminal desmantellada a Espanya aquesta setmana hauria nodrit almenys un taller d’Andorra de recanvis per a vehicles amb peces robades a Espanya, segons va informar ahir la Guàrdia Civil. El cos no va facilitar més detalls sobre la identitat d’aquest taller al Principat o quin grau d’implicació hauria tingut amb el grup criminal desarticulat.

De la seva banda, fonts de la Policia d’Andorra van comentar a EL PERIÒDIC que, de moment, no han rebut cap requeriment ni informatiu, ni d’actuació oficial per part de la Guàrdia Civil i van lamentar haver de conèixer la notícia a través dels mitjans de comunicació i no directament per part dels agents espanyols implicats en l’operació.

Especialistes

La Guàrdia Civil va detallar a través d’un comunicat que en el marc de l’Operació Olivum es van detenir 22 persones, es van fer 32 registres i es van recuperar «milions de peces originàries de 650 vehicles diferents».

La Policia d’Andorra no ha rebut cap requeriment internacional per investigar al Principat

A més el cos va especificar en la seva comunicació: «Dins de l’estructura de l’organització, el grup comptava amb experts en robatori de vehicles, que rebien ordres tots els dies per perpetrar sostraccions, tècnics en mecànica i electrònica, que rebien els vehicles a les naus i els desmuntaven o manipulaven els comptaquilòmetres», així com altres elements. La darrera baula de la xarxa criminal era un seguit de «gestories de falsificació de documents, com les fitxes tècniques i els permisos de circulació, i personal especialitzat a coordinar empreses de missatgeria urgent». Les peces sobrants s’enviaven a diferents desballestadores o, fins i tot, a empreses de destrucció de residus.

Investigació



Els agents de la Guàrdia Civil de Madrid van obrir una investigació el mes de maig després de notar «un augment significatiu de robatori de vehicles», segons va expressar el cos policial. «Fruit dels dispositius establerts, els agents van aconseguir esbrinar que l’organització robava vehicles cada dia, normalment en horari nocturn i que preferien poblacions de l’extraradi de Madrid, encara que també es van detectar robatoris a les províncies de Toledo i Àvila», van informar.

Quan la Guàrdia Civil va aprofundir en la investigació, va descobrir «l’estructura piramidal». Un individu actuava com a cap del grup i, després de rebre els encàrrecs de les peces necessitades per part de tallers, ordenava el robatori dels vehicles. A més, «comptava amb un estret col·laborador que era l’encarregat de buscar la resta de persones necessàries» per completar les operacions, va indicar la Guàrdia Civil en el comunicat.

La xarxa comptava amb un servei de gestoria que falsificava permisos de circulació i fitxes tècniques



Els detinguts són 20 homes i dues dones de nacionalitats espanyola, rumana i colombiana, amb edats entre els 24 i els 70 anys, tots amb múltiples antecedents. La investigació segueix oberta.