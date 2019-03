Reconeixement de titulacions d'Ensenyament Superior entre Andorra i Portugal

Andorra i Portugal han signat aquest dissabte un acord pel reconeixement automàtic de les titulacions d'Ensenyament Superior que permet que totes aquelles persones que hagin obtingut una titulació en qualsevol dels dos països puguin continuar els seus estudis en ambdós estats, així com inserir-se directament en el mercat laboral gràcies al diploma obtingut en finalitzar els estudis. Així ho ha confirmat després de la signatura el ministre d'Educació i Ensenyament Superior en funcions, Eric Jover, que ha destacat la importància de l'acord perquè d'aquesta manera s'ajuda "a la mobilitat dels nostres estudiants i professionals".



Jover s'ha felicitat per aquesta signatura, ja que "per Andorra aquest acord és molt més rellevant de l'habitual perquè tenim més del 12% de població portuguesa i també hi ha molts andorrans que tenen lligams molt forts amb Portugal". Així doncs, la finalitat és facilitar que aquestes persones "puguin continuar els seus estudis, treballar o que familiars seus puguin integrar-se en la vida del Principat", ja que aquest és "un pas més per afermar les bones relacions entre els dos països". A més, el ministre en funcions ha posat en relleu que aquesta era una prioritat "encara que fos al final del meu mandat". L'execució d'aquesta col·laboració entrarà en vigor de forma retroactiva.



El secretari d'Estat de Ciència, Tecnologia i Ensenyament Superior de Portugal, João Sobrinho Teixeira, ha posat en relleu que "aquest és un primer pas" que obre un llarg camí "de noves col·laboracions". Tanmateix, ha definit que aquest tipus d'actuacions suposen "un acte de qualitat". D'aquesta manera es dóna continuïtat en la cooperació en matèria d'educació entre Portugal i Andorra, iniciada amb el conveni signat el 2000 i que té en compte la convenció sobre el reconeixement de qualificacions relacionades amb l'educació superior a la Regió europea, signada l'11 d'abril de 1997 i en vigor als dos estats.