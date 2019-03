L'afició omple Canillo

Prop de 1.500 persones, amb una important representació d'infants i joves vinculats al món de l'esquí del país, s'han reunit aquesta tarda a la plaça Carlemany de Canillo per conèixer de prop a tots els esquiadors de les Finals de la Copa del Món que s'estan disputant a Grandvalira. Les estrelles més sol·licitades per part de l'afició han estat els reis de l'eslàlom.

Marcel Hirscher i Mikaela Shiffrin, que marxaran d'Andorra carregats de títols: ell amb tres Globus de Cristall, i ella fins a quatre si s'imposa aquest diumenge a l'Eslàlom Gegant. Durant l'acte s'han sortejat públicament els 15 primers dorsals dels atletes que competiran en l'eslàlom masculí i el gegant femení de demà.

Un a un, han sortit d'una porta animada amb llum i foc i han anat desfilant per una passarel·la on han estat ovacionats pel públic assistent fins a l'escenari, on cada corredor ha tret una bola per conèixer el seu número de dorsal. En aquest sentit tant Miakela Shiffrin com Marcel Hirchner o Alexis Pinturault només han tingut paraules d'agraïment per a les Finals i han reconegut la gran tasca feta per l'organització.