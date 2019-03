El Govern detecta «deficiències» en llars d’infants

El departament d’Afers Socials va realitzar durant l’any passat un total de divuit inspeccions a llars d’infants del país, a través de l’àrea d’Autorització, Acreditació i Inspecció Social i Sociosanitària,en el qual va concloure que hi ha «un cert nombre» de centres que presenten «mancances en les seves condicions materials i funcionals».

Aquestes inspeccions, que tenen l’objectiu de vetllar per la seguretat i qualitat de les activitats que es desenvolupen a centres socials i sociosanitaris, van ser anunciades fa tot just un any pel llavors ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior Xavier Espot —recentment dimitit en el càrrec— a través de l’anomenat Pla de control i inspecció. Així, de les divuit inspeccions realitzades, onze van ser precisament en el marc d’aquest enduriment dels controls anunciat per Espot, tres van ser perquè des del centre es va fer una sol·licitud prèvia d’obertura, tres per realitzar temes d’assessorament i una per atendre una queixa feta contra una de les llars d’infants, va informar l’ANA.

El departament va realitzar un total de 18 inspeccions a diverses escoles bressol durant l’any passat

Segons va explicar Afers Socials, a aquestes escoles bressol on s’han detectat mancances se’ls ha lliurat una acta i un informe d’inspecció on es detallen les «deficiències» constatades, les millores requerides i els terminis per a què es duguin a terme. Aquests terminis es marquen, informa el departament, en funció del risc que hi ha cap a professionals i infants de l’escola bressol, i de «l’abast de les millores» que han de realitzar.

Seguint amb aquest Pla de control i inspecció, el 2018 va ser l’any més intens d’activitat, ja que un any abans l’àrea d’Autorització, Acreditació i Inspecció Social i Sociosanitària tant sols va dur a terme tres inspeccions i va atendre diverses queixes. No obstant això, cal tenir en compte que aquesta àrea va ser creada el juny, de manera que de gener a maig, l’àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, que era qui tenia les competències fins llavors, va fer dotze inspeccions.

D’altra banda, Afers Socials va informar que, a banda dels controls, el 2018 també es va tirar endavant una línia d’accions formatives i d’assessorament per als responsables de les escoles bressol del país, que tindrà continuïtat aquest 2019.

Les anteriors legislacions

La primera regulació per a les escoles bressol es va aprovar el 1995 i no va ser fins a 10 anys més tard, al 2005, que es va aprovar el reglament concret de guarderies infantils, que distribuïa la competència del control i inspeccions als diferents ministeris competents. Però l’àmbit legal va canviar el 2014, amb l’aprovació de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, que va derivar en la creació, el 2017, d’aquesta àrea d’Autorització, Acreditació i Inspecció Social i Sociosanitària. És qui té les competències en l’actualitat.

Tal com va informar Espot fa un any, els controls i inspeccions es fan seguint la metodologia de França i Espanya, i es basen en supervisar factors que poden tenir incidència en temes de seguretat i qualitat de les activitats que s’hi duen a terme, com poden ser el servei, els recursos humans, la ràtio d’alumnes, el pla pedagògic, les instal·lacions, el menjar o les condicions d’habitabilitat.