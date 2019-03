Márquez demostra les seves habilitats a Andorra

El català Marc Márquez va estar el cap de setmana passat a Andorra on va esquiar amb moto. El pilot va penjar un vídeo al seu Instagram on se’l va veure derrapant amb un híbrid entre moto de cros i de neu.

En aquest sentit, el pilot va demostrar estar en plenes facultats després d’haver estat segon al Gran Premi de Qatar, la primera prova del Mundial. Cal recordar que Márquez és un gran aficionat del motocròs i que practica aquesta modalitat habitualment com a mitjà d’entrenament i de fet, és la seva gran afició que comparteix amb el seu germà Àlex.

El pilot va estar fent unes proves al costat del pilot d’Enduro i resident Alfredo Gómez, que normalment entrena al Principat. Així amb vestit de neu va publicar un vídeo a les xarxes amb el text: «Motocròs o moto de neu?». El nom no està molt definit, el què cal veure és la seva traça a l’hora de donar gas i de deixar la seva petjada a la neu, ja que amb aquest esport, sigui com sigui, és un geni.