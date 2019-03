Sanè torna al MoraBanc

Les baixes que té a la plantilla el BC MoraBanc Andorra feia que el club pensés en trobar algun reforç per tenir més rotacions. Aquest és Landing Sanè, que la temporada passada ja va incorporar-se a l’equip a meitat de curs. Signa contracte fin a final de curs.

L’aler-pivot francès, de 29 anys, ha jugat aquesta campanya al Mornar Bar de Montenegro. Ha disputat amb els balcànics l’EuroCup, amb una mitjana d’11 punts i 6,8 rebots per partit. “Tot i no tenir les mateixes característiques que Stevic, la seva polivalència en el quatre i el cinc el converteix en una molt bona incorporació per a nosaltres” assenyala el general manager del MoraBanc, Francesc Solana, afegint que “ens pot donar rendiment immediat perquè coneix el club i la competició”.