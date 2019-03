El PS vol «suprimir el SAAS» per virar la gestió sanitària

El PS portarà en el seu programa electoral «una reestructuració del SAAS», ja que considera que tal i com està dissenyada actualment l’institució repercuteix «en el servei de qualitat assistencial», segons va assegurar ahir en roda de premsa la candidata número dos de la llista nacional Susanna Vela.

Aquesta «transformació» passa, tal com va manifestar la candidata territorial a Escaldes-Engordany Rosa Gili, per «suprimir la figura del SAAS» i crear dues parapúbliques independents, una a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i una altra al Centre Sociosanitari del Cedre. Així doncs, Gili va defensar que el Ministeri de Salut seria qui hauria d’assumir la responsabilitat de coordinar els centres d’atenció primària.

El Centre del Cedre i l’Hospital de Meritxell es convertirien en «dues parapúbliques independents»

D’altra banda, les dirigents del PS també van anunciar la seva proposta per crear un Cos Nacional d’Interventors, que «permeti a aquests experts fiscalitzar la gestió de totes les administracions així com de les entitats públiques amb independència i sense por a les pressions dels poders polítics». En aquest sentit, els socialdemòcrates propugnen que els interventors poguessin rotar per les diferents parapúbliques «en un període no superior als tres anys».

Vela va remarcar que «no pot ser que cada Govern hagi de nomenar un interventor i despatxar l’anterior» i va afirmar que «aquest servei de control financer serà el màxim de respectuós amb els diners públics que són de tots». Gili va afegir que l’objectiu és que els interventors «tinguin una autonomia que els permeti treballar sense pressió». H