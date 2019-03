Aprovat el Pla Director de l’Aeròdrom de la Cerdanya

La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya el passat divendres va aprovar per segon cop el Pla Director Urbanístic i Aeroportuari (PDUA) de l’aeròdrom de la Cerdanya. La nova proposta ordena el seu àmbit, el racionalitza i redueix de forma molt considerable les previsions de creixement que recollia el document anterior, aprovat l’any 2015. D’aquesta manera, es «blinda» l’equipament contra qualsevol ampliació de superfície i emfasitza la protecció del paisatge cerdà. Concretament, el sostre edificable passa dels 25.000 metres quadrats que s’havien previst anteriorment a uns 7.000 i 25 hectàrees es destinen a protegir el seu entorn paisatgístic.

Tot i que el PDUA de l’aeròdrom de la Cerdanya es va aprovar inicialment a l’abril del 2015, posteriorment es va sotmetre a informació pública i es va haver de posposar per tal de donar resposta a les inquietuds sorgides al territori. Des d’aleshores, el Departament de Territori i Sostenibilitat, els ajuntaments afectats i el Consell Comarcal han estat treballant conjuntament per acordar una nova proposta. L’estiu del 2017 es va remetre a les entitats municipals el document modificat, d’acord amb els nous paràmetres pactats perquè poguessin valorar-lo i fer-hi aportacions.

Ús definitiu

Després d’aquest procés de treball, es va acordar no permetre l’aviació comercial i, per tant, confirmar la voluntat de mantenir-hi les activitats amb finalitats lúdiques i esportives que ja s’hi fan actualment, els ultralleugers, els globus aerostàtics i el vol a vela, que és l’activitat de referència de l’aeròdrom. D’aquesta manera, s’ha hagut de rebaixar la categoria aeroportuària de la instal·lació, que passa de 2B a 1B, és a dir, només admet aviació privada i no precisa d’allargament de la pista actual.