D’Acord es posiciona com «l’única alternativa» a la situació actual

Els candidats de d’Acord a les diferents parròquies van defensar que representen l’única alternativa a la situació política actual, des de Canillo a Sant Julià de Lòria. Ho van fer en els actes de penjada de cartells que van tenir lloc a les diferents parròquies, qualificant «d’històric» el pacte entre L’Ai el PS, que ha permès crear d’Acord.



La primera parròquia on van penjar el cartell va ser Sant Julià de Lòria. El candidat Gerard Alís va exposar que «la nostra candidatura és la més adequada per aportar aquest canvi i un nou tarannà en la política a Sant Julià». Així, va assegurar que treballaran per «tornar a situar Sant Julià en el panorama nacional» perquè «creiem que Sant Julià és la parròquia més descuidada de tot el país». Les seves prioritats passaran per modificar la llei de transferències perquè amb el darrer canvi consideren que és la parròquia que n’ha sortit «més perjudicada» i aconseguir més inversions i que s’acabi el vial.



En relació al pacte, Alís va defensar que era necessari per canviar la llei electoral i malgrat exposar que «està una mica enverinat» després que se l’hagi qualificat d’«antinatura», és una consideració «que no té sentit» i que un cop «s’expliqui com funciona el Consell General, la gent entendrà perfectament els objectius».



A continuació la ruta va seguir cap a la Massana on la candidata Judith Pallarés va reclamar que la parròquia «no sigui més que les altres, però tampoc menys» i que, per tant, és del tot necessari que es facin totes les inversions que s’havien promès i que no han vist la llum.

Gent engrescada

A Ordino, Jean Michel Armengol, segon a la territorial, va assegurar que la proposta «ha engrescat a molta gent» i que la seva voluntat és «escoltar primer i, a partir d’aquí, veure realment què es pot proposar i tirar endavant».



A continuació va ser el torn d’Encamp, on David Rios va garantir que «som el vot útil, si algú vol revertir la situació actual i dels darrers vuit anys, d’Acord és l’opció vàlida». Igualment va assegurar que la parròquia «està trista» i que faran que la cultura sigui un potenciador per atraure visitants.



El circuit va passar també pel Pas de la Casa i Canillo. Mentre que Escaldes i la capital van ser els darrers llocs on es va penjar el cartell. En el cas d’Andorra la Vella, el número u a la territorial, Joaquim Miró, va augurar que la batalla electoral seria «més renyida del que ens podem arribar a pensar».