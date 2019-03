Esteve acaba 43è a les Finals de la Copa del Món

«No ens ha anat tan bé com esperàvem, però tampoc ha estat catastròfic, va bé per valorar els resultats de la temporada, ja que han estat espectaculars», assegurava el seu entrenador Joan Erola.

Per El Periòdic

