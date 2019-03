Noemí Amador: «Hem de prioritzar el desviament de Sant Julià perquè és l’entrada al país»

Circumstàncies personals han dut Noemí Amador a presentar-se com a cap de llista d’un partit nou, el qual considera l’única opció real de canvi a la parròquia. Entre els principals reptes a abatre, destaca millorar la circulació i visibilitzar el patrimoni cultural i artístic.

–Quines són les seves propostes concretes per a Ordino?

–Des de terceravia, les propostes per a la meva parròquia són: millorar la seguretat viària de la parròquia, treballar per reduir les cues d’entrada i sortida degudes a les grans retencions de la Massana, donar-li més visibilitat activant i promocionant el nostre patrimoni cultural i artístic, així com donar un impuls al centre d’alt rendiment, reobrir el servei local de policia al poble d’Ordino per mantenir la seguretat i facilitar gestions i tràmits policials dels nostres veïns.

–Com afronta les eleccions a la parròquia que l’any 2015 va ser clau per a la victòria de DA?

–Els habitants d’Ordino el pròxim 7 d’abril decidiran els seus representants, jo estic molt il·lusionada i crec que presentem una vertadera opció de canvi.

–La variant de la Massana també tindria un afecte directe a Ordino. Ha de ser una de les prioritats del nou Govern?

–Primer hem de prioritzar el desviament de Sant Julià que és l’entrada i sortida del país però crec que és molt important per a tots nosaltres que vivim a la parròquia poder solucionar aquest problema que tots patim al dia a dia. De moment l’única manera que tenim per guanyar una mica de temps és passar per la carretera d’Anyòs, però no crec que sigui la millor opció. Treballarem per a que el desviament es faci.



–El fet que finalment el moviment de joves exliberals no s’hagi consolidat en partit els tranquil·litza?

–Les urnes seran les qui decidiran qui representarà la parròquia d’Ordino al Consell General. Ens presentem com una alternativa transversal i durant aquestes dues setmanes de campanya electoral explicarem les nostres propostes de govern als ciutadans.

–La terceravia és l’única opció pels votants conservadors a la parròquia?

–Ens presentem com l’alternativa de Govern que representa diverses sensibilitats ideològiques i treballarem per un futur més pròsper per Andorra i la parròquia.

–Tenint en compte la ruptura entre Gallardo i Pintat i la unió L’A + PS, creu que la terceravia en pot sortir beneficiada?

–Terceravia es presenta com opció política transversal, on hi ha representades diverses sensibilitats ideològiques amb un front comú: treballar pel futur del país. Crec que aquesta és l’essència del partit i crec que és l’alternativa de Govern que necessita el país.

–Per què ha decidit involucrar-se en política i en un partit nou?

–Les circumstàncies de la meva vida m’han donat ganes d’ajudar la gent i el fet d’involucrar-me amb la política fa que pugui ajudar no només la gent sinó també el meu país que estimo i aportar una visió de futur per Andorra. Terceravia reuneix diferents ideologies on em sento identificada, com la manera de treballar de manera constructiva, d’aportar solucions concretes i factibles pel futur del país. Sempre amb una visió clara i realista del que volem per Andorra.