Despres escull Oliveras com a copilot i s’estrenarà a Abu Dhabi

El pilot resident Ciryl Despres buscava copilot i ja el té: Dani Oliveras s’ha incorporat a l’equip de Mini per acompanyar al resident en els objectius de la temporada. El primer, com a test, serà l’Abu Dhabi Desert Challenge, prova de la Copa del Món de ral·li cross country i, com és lògic, l’objectiu definitiu serà el Dakar 2020, que en els pròxims dies coneixerà la seva nova ubicació després que la seva fase per Sud-amèrica hagi acabat. Així, a falta de confirmació oficial per part de l’empresa organitzadora ASO, la cursa transcorreria per Egipte, Jordània i Aràbia Saudita o per algun indret d’Àsia.

En aquest sentit, segons va explicar Despres ahir, «és tot nou». «Fa més d’un mes que estem en contacte però fa tres setmanes que ha començat tot, la passada vam estar fent proves a Saragossa i tot ha sortit bé», assegurava el francès qui, a més, va destacar que «serà tot en català», un aspecte que va valorar positivament. D’aquesta manera, aquesta primera competició «serà una prova in situ, al desert» i, com a novetat, ho faran en un bugui «una mica millor del del Dakar», ja que aquest tindrà un sistema millor a l’hora d’inflar i de desinflar les rodes del vehicle, «un detall molt important pel cotxe»

Aquesta elecció per part de Despres es va produir perquè és un copilot que «és mecànic i pilot de trial i enduro, com jo», i, segons va subratllar, és una elecció «de futur». S’incorpora a l’equip en substitució de Jean-Paul Cottret, que el va acompanyar en la darrera cursa pel desert del Perú. A més, encara que havia valorat l’opció de tornar a fer parella amb el resident David Castera, no ho podrà fer perquè aquest és el nou cap d’organització del Dakar. «En el futur, la navegació serà molt diferent i per tant, és un moment bo per optar per una persona jove, no veia continuació amb Cottret», indicava i reiterava que «ens hem de posar al dia en aquest aspecte perquè la navegació és més complicada, sobretot ara, que no sabem on serà el Dakar». En aquest aspecte, és un copilot que «té una gran capacitat d’aprendre» i que «és una esponja», «és molt complet, té una bona trajectòria, les ganes del jovent i em pot aportar coses bones», afegia. «Ens trobarem un ral·li diferent i, per això, valoro la seva joventut, parlem la mateixa llengua, la del món de la moto», sentenciava.

Per la seva banda, Oliveras va destacar que «començo amb moltes ganes, és una gran oportunitat». Iniciarà aquesta nova aventura després d’haver competit cinc vegades en motos al Dakar i després d’haver aconseguit ser subcampió en la passada edició, en la categoria Side by Side, com a copilot de Gerard Ferrés. «Ens entenem molt bé, per a mi és un referent i ens respectem molt, l’he seguit des de petit», assegurava. «Considero que ser copilot, per a un corredor que ja ha competit en motos, és fàcil perquè la labor de pilotatge i de navegació ho fem a la vegada quan competim», detallava i recordava que «vaig prendre aquesta decisió perquè volia seguir en aquest món». «Sóc conscient del fet que estic amb el millor equip i crec que m’adaptaré a les sensacions, encara que hauré de controlar més coses que quan corria amb la moto, però he estat entrenant al Marroc», puntualitzava.

Per tant, la cursa que comença la setmana que ve, en paraules de Despres, «pot ser un test definitiu» de cara al Dakar. «Soc part d’un equip, però en uns dies, coincidint amb quan ens diguin a on es farà el Dakar, sabrem si serà el meu copilot definitiu», afirmava i comentava que «li puc transmetre la meva experiència, la meva manera de fer».

Pel que fa al seu futur i a les pròximes competicions abans de la gran cita, Despres va indicar que «després d’aquesta prova, vindran tests al maig i competirem al Silk Way Rally que transcorre per Rússia, Mongòlia i la Xina, al juliol». En aquest sentit, l’equip de Despres també presentarà una altra important novetat, ja que Stéphane Peterhansel també estrenarà copilot, serà la seva dona, la pilot Andrea Mayer.

Així, tothom ja pensa en una nova i renovada edició del Dakar, entre elles, la pilot andorrana, Margot Llobera, que afrontarà el repte a la pròxima edició i que ja està entrenant de cara a complir aquest objectiu.