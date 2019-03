Naudi proposa més facilitats per als emprenedors i potenciar el ‘coworking’

Un dels eixos programàtics de Ciutadans Compromesos passa per impulsar l’emprenedoria al país. En aquest sentit, el candidat de la formació, Carles Naudi, va explicar ahir que volen facilitar que aquests emprenedors es puguin instal·lar en espais de coworking sense la necessitat que el titular de l’espai sigui accionista del projecte, un requisit que actualment sí que es demana. «Hem d’obrir aquests projectes [com el niu d’Andorra Telecom]. Algú pot estar treballant des d’un ordinador que tingui internet o wifi i pot estar en una cafeteria o en un coworking», va detallar, remarcant que l’objectiu és poder «trencar amb el concepte tradicional d’un pis i una porta, només un negoci».



Així va detallar que la seva idea és que durant els quatre primers anys d’instal·lació d’un emprenedor en un coworking, ho pugui fer sense necessitat de dir quin és el seu local. «El coworking està pensat per accelerar els emprenedors i els autònoms perquè no tinguin tanta despesa. Avui és una mica contradictori tenir un espai tan magnífic i que un emprenedor hagi de fer l’alta del butlletí elèctric o la de l’extintor quan hi ha un espai tan bo no se li poden demanar més papers i burocràcia als emprenedors», va assegurar en una roda de premsa.



De la mateixa manera va assegurar que «volem posar l’emprenedoria a les escoles» i dotar de noves titulacions la universitat per fer créixer aquest teixit de persones disposades a engegar noves empreses.



A més, pel que fa als autònoms, tal com ja va avançar durant el debat televisiu, va explicar que tenen intenció de facilitar-los la feina fent que si facturen menys de 200.000 euros no sigui necessari que hagin de presentar la declaració de l’IRPF i la de comptes. «Només fent la renda ja fas la declaració dels comptes. D’aquesta manera els facilitarem la vida i farem que l’administració sigui molt més àgil», va destacar.