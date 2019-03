SDP defensa la prejubilació als 55 dels actuals treballadors públics

«DA va fer frau als treballadors públics amb la modificació de la llei de Funció Pública. Us van retallar uns drets de manera injusta», va afirmar ahir el president de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, en la trobada que el partit va realitzar ahir al centre penitenciari de la Comella. Per recuperar «l’expectativa de dret» dels funcionaris, Josep Roig, pretén recuperar els «drets adquirits» i retornar-los la prejubilació als 55 anys. Ara bé, no va garantir que la derogació de la legislació que ambiciona pugui garantir aquesta norma als nous treballadors públics.



Roig, Bartumeu i el número 13 de la llista nacional, Víctor Naudi, van escoltar els neguits de la direcció de la presó, dels agents del Cos Penitenciari i dels interns del centre. Tots ells van coincidir a reclamar més formació i programes d’inserció i acompanyament pels reclusos.