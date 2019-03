Olga Martínez: «Cal regular el model de turisme del Pas i la imatge que és té del poble»

Olga Martínez, juntament amb Ingrid Ruiz, van ser els últims noms a confirmar-se com a candidates a Encamp. És la seva primera incursió en la política, però defensa un programa electoral «innovador» i projecte «amb visió de futur» perquè assegura que no podia seguir asseguda a la cadira mentre veia com Andorra «canviava». Aspira a donar la sorpresa i trencar el domini de Demòcrates a la parròquia.

–Vostè s’introdueix ara en el món de la política com a candidata. Per què en aquest moment i en aquesta formació?

–Crec que el país necessita un canvi i quedar-me a casa no era una opció.

–El pacte entre PS i L’A les beneficia per ocupar l’espai conservador a la parròquia?

–Els ciutadans seran qui decidiran a les urnes.

–Quines propostes concretes proposen per fer front als aldarulls al Pas de la Casa?

–Cal regular el model de turisme que es ven i repensar el model i la imatge que es té del poble, de cara als països veïns.

–Enumeri algunes de les mesures concretes per a la parròquia d’Encamp.

–Dialogar amb els nostres ciutadans i fer sentir la seva veu al Consell General i al Govern.

–Quina seria la primera mesura que aplicaria per revitalitzar la parròquia si accedeix al Consell General?

–Demanaré el vot als nostres ciutadans per la terceravia.

–La Llei del Tabac reduirà els casos de contraban al Pas de la Casa o els augmentarà?

–Les accions ben pensades i planificades solen conduir a efectes positius.

–Està a favor de l’Heliport Nacional a la parròquia? Creu que és necessari per al país?

–En vuit anys, DA no ha estat capaç d’alçar el vol. Les nostres accions estan ben pensades i planificades.