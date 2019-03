Més sessions per gaudir de ‘L’enigma de l’escriptor’

L’Àrea de Museus i Monuments ha decidit oferir noves sessions de L’enigma de l’escriptor, el joc d’escapada basat en la nissaga dels Areny-Plandolit i la novel·la de Joan Peruga Últim estiu a Ordino (1988), que parla sobre la prominent família. Les sessions tindran lloc els dies 13 i 17 d’abril i 4 i 11 de maig, de les 16 a les 18 hores, a la Casa Museu d’Areny Plandolit, i s’han ampliat després de l’èxit de públic de les cinc primeres sessions.

El joc d’escapada, que permetrà conèixer la història d’una de les nissagues més importants del país, planteja un repte intel·lectual als participants, que s’hauran de posar en la pell de Peruga mentre escrivia la novel·la. El grup participant disposarà d’una hora per resoldre diversos reptes i, si no supera les proves, no trobarà la clau per sortir de la Casa d’Areny-Plandolit.

En primer lloc, els participants recorreran el museu acompanyats d’un guia que els explicarà les intimitats de la casa i de la família. A continuació, començarà el joc d’escapada, un desafiament a contrarellotge.

L’activitat està pensada per majors de 16 anys i participar-hi té un cost de 6 euros. A més, està limitada a 15 persones per sessió. Així mateix, es recomana haver llegit prèviament la novel·la de Peruga. L’entrada es pot comprar als museus nacionals o a taquilla el mateix dia, segons disponibilitat.