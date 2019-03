Josep Majoral: «Cal acabar el vial com estava ideat al projecte inicial a un temps raonat i a un cost assumible»

Al 2015, acompanyat també de Carine Montaner, va aconseguir una victòria amb quasi el 50% del suport dels electors. Ara el dirigent lauredià concorre sota les sigles de terceravia, candidatura amb la qual confia repetir com a conseller general.

–Si haguessin de triar només una proposta del seu programa, quina seria?

–La nostra proposta per la parròquia està basada en dos conceptes claus. El primer és millorar la qualitat de vida de la ciutadania invertint en la mobilitat tant externa com interna de la parròquia. Tenim vuit milions de visitants cada any que passen per Sant Julià. I aquest fet genera moltes cues i per conseqüent un enuig a la ciutadania, que es pot minimitzar amb accions concretes que detallem al programa. El segon concepte és el de generar economia interna. En aquest sentit, cal ampliar el campus universitari així com presentar una oferta mes àmplia amb reconeixement de les formacions a nivell europeu.

–En vuit anys de Govern, DA no ha aconseguit acabar el vial de Sant Julià. Ha de ser una prioritat de cara a la propera legislatura?

–El vial sí és prioritari, però no comparteixo el plantejament actual, ja que no soluciona la problemàtica dels embussos. Continua sent un vial que passa pel nucli urbà, amb la rotonda del pont de Molines, un dels punts complexos i generador de problemes viaris. Opino que cal acabar el vial tal i com estava plantejat en el projecte inicial. No podem fer com amb el projecte del edifici el Núvol. Si el projecte inicial era el millor projecte avalat pels tècnics, cal tirar-lo endavant. Cal una planificació a nivell financer i d’execució d’obra. No podem estirar més el braç que la màniga. Tinc clar, però, que és una obra prioritària que cal realitzar a un cost assumible i en un temps raonat.



–Davant la problemàtica de les pernoctacions, què proposen per reactivar l’ocupació hotelera?

–És evident que cal reactivar l’economia interna així com millorar l’oferta turística per a què el sector hoteler es pugui reactivar. En aquest sentit, cal potenciar el projecte de Naturlandia, que és avui en dia, l’únic atractiu turístic que disposa Sant Julià de Lòria. Caldria també unir esforços en la promoció de l’oferta turística a nivell nacional amb Andorra Turisme, amb la finalitat d’esdevenir més atractius tant turísticament com econòmicament.

–Parlava de Naturlandia. Quina solució plantegen per millorar-ne el funcionament? Creu que el parc necessita una intervenció a nivell nacional?

–Naturlandia pateix d’una manca absoluta de manteniment. Caldria una implicació superior dels responsables de la societat i un seguiment molt més acurat. Cal recuperar la il·lusió dels treballadors i entre tots millorar la gestió del parc. Aquí també cal un consens de totes les parts implicades, treballadors, treballadores, comú i fins i tot els actors socials i econòmics de Laurèdia.

–I disposen de mesures per incentivar el comerç?

–Cal trobar la solució per revitalitzar el comerç. Una solució que passa per un treball intens entre tots els actors econòmics i socials de la parròquia, un consens i una implicació per part del Govern i el comú.

–El fet de repetir el tàndem guanyador de les darreres eleccions generals els atorga el paper de favorits?

–No, en cap cas partim com a favorits. Tenim unes candidatures valentes al davant i per tant, més enllà de compartir, o no, els projectes de país, me les miro totes amb molt de respecte. Repeteixo, favorits, no. La ciutadania ens posarà allà on vulgui que hi siguem, i des d’allà treballarem.

–Creuen que els ha beneficiat que no hi hagi una aliança de forces sota el paraigües de Laurèdia en Comú?

–Ni ens beneficia ni ens perjudica. Crec que el que és important és oferir una proposta seriosa i realista, un projecte de futur pel nostre país. La ciutadania és prou madura per valorar el projecte que li faci més el pes i escollir en conseqüència.