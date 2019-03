Liberals d’Andorra impulsarà una llei específica per als autònoms

El programa electoral de Liberals d’Andorra té molt en compte la figura del treballador per compte propi que en els últims 10 anys han passat del 5 al 15% del teixit econòmic del país i per això elaborarà una llei específica per als autònoms.



El candidat a cap de Govern, Jordi Gallardo, va insistir que «el treballador autònom és molt important en el nostre model econòmic i en els darrers anys se l’ha tingut oblidat». Un fet que Liberals d’Andorra vol revertir, ja que «els autònoms són la nostra prioritat, creiem en ells, els necessitem i han de ser el motor de l’economia del país» i per això «portem al programa aquest projecte de llei per donar més cobertura a la figura dels autònoms», va subratllar.



Pel que fa als beneficis i una major protecció pels autònoms que recull el programa electoral de L’A són els següents: assegurar que els treballadors per compte propi tinguin una major protecció per sinistralitat i cessament d’activitat. A més, tindran bonificació per maternitat o paternitat i per tenir cura de menors o dependents. També es vol fomentar que les dones s’incorporin al treball autònom i s’oferirà formació gratuïta i específica per aquest col·lectiu, especialment en l’inici de l’activitat.

Acció al carrer

Candidats de la llista nacional de Liberals d’Andorra i dels joves van repartir programes electorals i díptics entre els ciutadans que passejaven per la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella. D’aquesta manera, des de «L’A intentem que la política estigui més a prop de la gent, reduint la distància entre els polítics i els ciutadans».

L’anècdota i la fotografia de la jornada l’han protagonitzat Jordi Gallardo i Ferran Costa, quan han entregat el programa electoral de Liberals d’Andorra a la Consòl Major d’Andorra la Vella, Conxita Mora, i a la consellera de social, Ester Vilarrubla.