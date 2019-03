Educació ultima el currículum d’FP dins del batxillerat internacional

El director de Formació Professional i Recursos Educatius del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, Quim Torredà va assegurar que actualment s’estan ultimant els darrers passos per integrar el currículum de la formació professional dins del programa del batxillerat internacional. «És un pas molt important perquè permetrà als alumnes que puguin seguir estudis postbatxillerat a l’estranger», subratllava.

Noves FPs

Com va avançar EL PERIÒDIC en l’edició del 19 de març la formació professional pròpia del sistema educatiu espanyol estarà relacionada amb farmàcia i turisme. Així ho va constatar Torredà: «Són dues formacions que es pretenen desenvolupar al centre Maria Moliner». Torredà va assegurar que el que hi ha actualment sobre la taula és «un grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia i un grau superior en allotjaments turístics».

Si finalment es materialitza la creació d’aquest sistema propi d’FP del sistema espanyol, s’uniria a les formacions existents en el sistema andorrà i francès. De fet, el setembre passat el ministre va apuntar que ho veia amb bons ulls perquè «no hi haurà competència, ja que els tres sistemes educatius estan d’acord amb les regles del joc, i com més ampli sigui el catàleg, millor», va explicar Torredà durant la jornada de portes obertes al Centre de Formació Professional d’Aixovall.Aquesta anava encarada a ensenyar als alumnes dels tres sistemes educatius l’oferta existent al centre perquè puguin triar quina opció formativa volen fer. Actualment, hi ha 304 estudiants que segueixen el sistema presencial de l’FP.