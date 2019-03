Elisabet Zoppetti:«Prioritzem millorar la mobilitat i la vida de la gent gran»

Elisabet Zoppetti es reivindica com l’única progressista que concorre a la parròquia de les aigües. No l’espanta que Escaldes hagi estat en els últims anys el feu de DA i assegura sentir-se motivada i entusiasmada amb el projecte d’SDP.

–Com enfronten aquesta candidatura en terra hostil?

–Escaldes-Engorany no és terra hostil, és la meva parròquia, i ho fem amb motivació i entusiasme, per defensar el progressisme que no representen altres candidatures perquè Escaldes-Engordany també s’ho mereix.

–Per què creu que Escaldes-Engordany necessita una candidatura progressista com la seva?

–Perquè som els únics progressistes del panorama polític del país.

–Quines propostes territorials concretes té?

–Millorar la mobilitat, intentar donar vida a la part alta de la parròquia, procurar millorar la vida de la nostra gent gran.

–Com ha de solucionar Escaldes-Engordany el seus problemes amb la distribució d’aigua potable? La solució actual és definitiva?

–Sí, malgrat que la solució ha estat tardana. L’actual govern comunal ha començat a dibuixar solucions, concretament en el tema de l’abastiment de la parròquia; però no podem dir que la solució sigui definitiva, sinó un inici. Des de Progressistes-SDP defensem que cal solucionar el tema del filtratge de l’aigua i augmentar i diversificar les captacions, ja que no han de procedir totes del riu.

–Com afrontarà la integració a la parròquia de les noves construccions verticals que contempla el pla d’urbanisme?

–Hem de respectar la iniciativa privada tot mantenint l’equilibri entre l’oferta i la demanda. Tots som conscients de la problemàtica actual amb els preus dels arrendaments dels habitatges. No podem permetre la especulació en un tema tan sensible. Permetre’s un habitatge digne, com defensa la Constitució no és com triar la roba que t’has de posar al matí. Tenir un habitatge és un projecte de vida, on hi conviu una família, on troben el seu espai per estar junts. Haver d’abandonar-lo perquè no es pot pagar una pujada de lloguers escandalosa és una injustícia social. Perquè al final són tots els membres de la família qui han de marxar.

–Què suposa The Shopping Mile per al comerç de la parròquia?

–Un Vivand amb nom anglès.

–És partidària d’ubicar l’Heliport a la parròquia? Creu que és una infraestructura necessària per al país?

–No, no soc partidària d’ubicar un heliport a la parròquia i encara a dia d’avui ningú m’ha donat una argumentació per fer-me canviar de parer. Per això ens oposem a la construcció d’un heliport a les Tresoles i defensem que abans de promoure cap altra instal·lació heliportuària o infraestructura cal fer un debat específic sobre el transport aeri al Consell General.