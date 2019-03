Emi Matarrodona: «Cal trencar amb el bipartidisme creat entre DA i PS. Nosaltres som l’alternativa de Govern»

Emi Matarrodona ha deixat el lideratge del Sitca per capitanejar la llista de la terceravia a la capital. És la primera vegada que s’involucra en política però té clar que cal un canvi i assegura que la nova plataforma ciutadana amb Josep Pintat al capdavant és l’alternativa de Govern que Andorra necessita.

–Vostè ha estat molt involucrada amb el sindicalisme, liderant fins ara el Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (SITCA). Què l’ha portat ara a posar-se en política?

–Mentre he estat defensant els temes al sindicat, he pogut veure quines són les coses que es poden endreçar des de baix cap a dalt. Ara ho vull portar en pràctica des de dalt.

–La llei de la Funció Pública ha estat una de les més crítiques d’aquesta legislatura. Què en pensen i quines modificacions proposen?

–Derogar-la causaria inseguretat jurídica, però cal revisar-la i adequar-la a la realitat del funcionariat.

«Proposem un Tram que connecti amb Sant Julià com a transport públic directe sense contaminació»

–Creu que el fet d’haver sigut presidenta del SITCA els pot aportar vots?

–És probable, amb les persones que han comprovat la meva manera de fer.

–El pacte L’A-PS, els pot afavorir pel que fa a concentrar el vot més conservador?

–La plataforma ciutadana de la terceravia està formada per un equip de gent plural. Els nostres votants ens faran confiança per les nostres propostes més que perquè siguem de dretes o d’esquerres.

–Quina proposta concreta per a la parròquia destacaria si només en pogués escollir una?

–El Tram, que seria un transport públic directe sense contaminació que uniria Sant Julià, Andorra la Vella i Escaldes, amb una freqüència alta i un cost per a l’usuari reduït.

–Terceravia és una plataforma nova que aglutina personalitats amb un alt grau d’experiència política com Josep Pintat i d’altres, com vostè, que s’estrenen en aquests eleccions. Per què els electors li haurien de fer confiança?

–Cal trencar amb el bipartidisme i la polarització que s’ha creat amb DA i PS, nosaltres ens presentem com l’alternativa de govern. Crec que portem un programa electoral amb propostes fermes i clares. Farem una Andorra millor defugint del bipartidisme.

–La capital és el territori, juntament amb Escaldes, que més comerços concentra, però segueix sent el sector més afectat per al crisi. Quines mesures proposen per ajudar-los?

–Reforçar la botiga de proximitat de referència. Potenciar els sectors agroalimentaris per tal d’arribar a la sobirania alimentària.

–L’avinguda Meritxell ha de ser sempre per a vianants? La part alta també?

–De moment, està bé deixar-la així. Pel que fa a la part alta, estarem atents a l’evolució de les necessitats.

–En diverses ocasions s’ha reclamat des d’Andorra la Vella un reconeixement per a la capitalitat. Creu que la capital ha de tenir un règim diferenciador?

–Sí, econòmic.