D’Acord reclama la implicació del Govern en la vall del Madriu

Els candidats de d’Acord d’Escaldes-Engordany ahir van lamentar que no s’hagi invertit prou en la Vall del Madriu Perafita Claror i per això van reclamar la implicació conjunta dels quatre comuns concernits –Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany– i del Govern per tal de posar en valor aquest patrimoni.

La cap de llista de d’Acord a la territorial escaldenca, Rosa Gili, que ahir es va reunir amb els altres quatre candidats a la porta d’entrada a la vall des de la carretera de la Plana, va qualificar-la de «fantàstica» i va retreure que ara per ara «no s’hi hagin fet prou coses». En aquest sentit,va recordar que s’inverteixen uns 30.000 euros anuals en el seu pla de gestió.

Per aquest motiu, Gili va demanar que s’afegeixi el Govern en la seva gestió amb l’objectiu de revisar totalment el pla i «aconseguir una dedicació a la mida del que és aquesta vall tan fantàstica que tenim aquí al país». Concretament, la socialdemòcrata va defensar que l’Executiu ha de ser-hi «tant per la part de cultura com per altres àmbits, per exemple, la fauna, la flora o l’agricultura que ha d’haver-hi al Madriu». «Volem que hi sigui, que tingui pes en les decisions i evidentment que hi inverteixi», ja que tal com s’ha estat fent fins ara «ho hem disgregat una mica i al final no ha acabat de funcionar del tot», va sentenciar Gili.