El PS promou endurir els criteris per contractar empleats forans

La candidata número tres del PS Judith Salazar va denunciar ahir, davant de l’edifici del Servei d’Immigració del Govern, la «sibil·lina i progressiva rebaixa de requisits» que hi ha hagut darrerament per contractar gent forana, raó per la qual va esgrimir l’enduriment dels criteris «per la gent que no està legalment residint o no és andorrana al país».

La dirigent socialdemòcrata, acompanyada pel cap de llista de d’Acord a Sant Julià Gerard Alís, va manifestar que «cada reglament de quotes generals ha anat traient requisits de formació i experiència» i va lamentar que «abans s’havia de passar forçosament pel Servei d’Ocupació», quelcom que Salazar va considerar «sospitós».

Salazar: «La qualitat de les ofertes d’ocupació va baixant en detriment dels andorrans i la gent que resideix legament»

«Ens diuen que la situació socioeconòmica millora i el que estem veient és que els demandants que estan en situació de recerca de feina al Servei d’Ocupació van augmentant any rere any» va criticar la candidata, qui no va compartir aquesta visió «si la posem en context amb altres ítems com són l’habitatge i el cost de la vida». Tot i això, les dades que va publicar dijous passat el departament d’Estadística constaten que la taxa d’atur al 2018 es va situar en un 1,5% —la xifra més baixa en la darrera dècada— i va disminuir un 0,8% respecte a l’any anterior.

I és que segons Salazar, la rebaixa de requisits per la contractació de forans repercuteix negativament en la contractació interior. «La qualitat de les ofertes al servei d’ocupació va disminuint en detriment de la gent que ja està legalment residint o ja són nacionals» va sostenir. Per aquesta raó, la candidata número tres del PS va apostar per «intentar buscar a la gent a casa nostra abans d’anar a contractar els de fora». especialment en cas que hi hagi gent del país que es trobi en situació d’atur i inscrita al Servei d’Ocupació en condició de recerca de feina.

Salazar considera «sospitosa» la rebaixa de requisits en formació i experiència en els reglaments de quotes

«Abans el que es requeria es que s’entrevistessin a perfils que podien respondre a les ofertes d’ocupació que volíem anar a contractar fora. I si els havíem de rebutjar s’havia de fer de forma motivada, és a dir, s’havia de donar una explicació» va comentar Salazar, qui va declarar que ara «això ja no és un requisit i podem anar a buscar gent directament a fora sense demanar un mínim de formació o experiència, i el que és més greu, sense observar l’oferta que tenim al mercat nacional».

A més, la dirigent socialdemòcrata va relacionar també aquest fenomen amb els joves que recerquen el seu futur laboral a l’estranger perquè «ja ens estan dient que els hi surt més a compte quedar-se fora que tornar a casa nostra».

Compromís de paritat

D’altra banda, el cap de llista del PS Pere López va expressar ahir el seu compromís de formar un executiu «paritari» en cas d’arribar al poder i va posar de relleu que aquesta igualtat de gènere no serà només en el nombre de ministres sinó que també ho serà en la importància de les carteres que assumeixin, tal com va anunciar ahir durant el míting que la formació va celebrar ahir a Encamp.

En aquest sentit, López també va fer públic una altre proposta vinculada a drets bàsics: el casament únic universal per a tothom. «Qualsevol persona ha de poder viure amb qui estima amb tota la seguretat jurídica i sense haver d’explicar quina és la seva orientació sexual», va afirmar el líder socialdemòcrata.