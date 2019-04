Terceravia promet acabar amb «l’amiguisme» en política turística

Tercervia no comparteix la política turística que s’ha seguit els darrers anys i reclama canvis per poder desestacionalitzar i acabar «amb la política de l’amiguisme». El número dos de la llista nacional, Joan Carles Camp, va explicar ahir que des de la formació es proposa la creació «d’una vegada per totes» de la taula nacional pel turisme on hi hagi tots els actors implicats «per ser capaços d’analitzar les necessitats del país».



En aquest sentit, considera que s’han de preparar esdeveniments arreu del país i no concentrar-los només en un lloc. «A Andorra cada lloc té la seva especificitat», va afirmar, indicant que «cal que les coses es facin al lloc més adient sense mirar si aquesta parròquia és amiga meva o no ho és». Així, proposa diferenciar la comercialització i «no castigar un lloc perquè sigui o no amic del Govern de torn. Volem una Andorra per a tothom, no com altres que diuen que volen una Andorra per a tothom i la realitat és una Andorra per a alguns d’ells».



Pel que fa a la política turística aplicada fins ara, considera que «s’han fet grans passes, però pensem que se’n poden fer més» i va recriminar que «un Govern que s’ha dit dels millors ha tingut una manca de voluntat política per explorar altres vies durant vuit anys». Tot i que veu positiu apostar per grans esdeveniments com el Cirque du Soleil, la Copa del Món d’esquí o la de BTT, va retreure que hi hagi molts altres esdeveniments esportius de més petit format que no reben suport de l’Executiu perquè no l’organitzen ells. «És igual qui ho faci, és igual si ho fa un comú perquè també treballa en benefici d’aquella parròquia i en benefici del país. Hem de tenir més obertura de mires i mirar el país en clau d’Estat», va concloure. Tampoc estan d’acord amb el funcionament d’Andorra Turisme, ja que consideren que els ha faltat accés a la informació per fiscalitzar les maneres de procedir.

Natura i romànic

Per aconseguir desestacionalitzar i omplir de turistes el país durant els mesos de més baixa afluència (un cop passat Setmana Santa i fins a l’agost), des de terceravia es proposa treure més rendiments dels parcs naturals, oferir més activitats d’estiu als camps de neu i aprofitar millor el potencial que té el romànic del país. «Les esglésies només es poden veure des de fora, no hi ha la possibilitat de fer unes guies de la ruta del romànic i que es pugui visitar l’interior. És una llàstima», va constatar. En aquest àmbit la seva idea passaria per «buscar l’equilibri que sigui econòmicament viable, però que tingui un atractiu», per tant, «es podrien establir una sèrie d’horaris, un itinerari i pensem que si tot això s’articula correctament, possiblement la gent podria visitar els monuments, que en tenim molts», va detallar.



En el cas dels camps de neu va manifestar que «són paratges naturals que es podrien convertir, en alguns moments, amb un parc d’atraccions», per dir-ho d’alguna manera.



La suma de tot creu que «tindria un efecte positiu per a comerç i les pernoctacions» i fins i tot es podria aconseguir que els joves del país poguessin tenir feina estiu i hivern. «Importaríem menys mà d’obra i estabilitzaríem la mà d’obra del país», va concloure.

‘Teleprompter’ manual

La memòria a vegades juga males passades, i quan un és novell en política, suposem que es vol assegurar que no s’oblida res de tot allò que vol transmetre. Potser és per això que ahir, en les declaracions que va fer la candidata de terceravia a Andorra la Vella, Emi Matarrodona, els periodistes presents vam poder ser testimonis del petit truc que va utilitzar. En ple carrer era difícil aconseguir un teleprompter com el que utilitzen els presentadors de la televisió, però per això s’han inventat els fulls, els bolígrafs i els responsables de premsa dels partits! Entre micros i càmeres, una cartolina taronja recollia les paraules que Matarrodona volia transmetre a la premsa: la formació no preveu que els ciutadans sense nacionalitat puguin participar en les eleccions.