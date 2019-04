Un terratrèmol de magnitud 4,2 sacseja l’Alt Urgell

Un terratrèmol de magnitud 4,2 a l’escala de Richter va afectar ahir a la tarda l’Alt Urgell. L’epicentre va localitzar-se al terme municipal de Ribera d’Urgellet, però el sisme es va percebre no només a tota la comarca sinó també, en menor mesura, a bona part dels Pirineus i de Catalunya.

Segons va informar l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i l’Institut Geogràfic Nacional, la tremolor es va generar a una profunditat de 1.000 metres i va produir-se a les 17.29 hores, a una latitud de 42.34º N, a prop de la població de la Parròquia d’Hortó i també a poca distància del nucli d’Adrall i de l’Aeroport Andorra-la Seu. Inicialment l’IGN l’ha xifrat en 4,3, si bé l’ICGC ha mesurat que era d’una dècima menys, 4,2.

Posteriorment es va informar que es van detectar diverses rèpliques; entre elles, una de 2,7 graus i amb epicentre a les Valls d’Aguilar, i una altra de 2,2 graus, entre els pobles de Tírvia i Alins, al Pallars Sobirà. Com és habitual en aquest tipus de situacions, el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA) va demanar a la població andorrana que respongui a l’enquesta sísmica per tal d’elaborar un informe per calcular les intensitats amb les quals s’ha notat el sisme al Principat.

Des de totes les principals poblacions de l’Alt Urgell, els usuaris de les xarxes socials van confirmar des del primer moment que van percebre clarament el terratrèmol, que va durar pocs segons però que va generar angoixa, especialment entre les persones que en el moment dels fets estaven en plantes altes de blocs de pisos. De moment es desconeix si el moviment de terra va causar danys significatius però, com a mesura de precaució, la Direcció General de Protecció Civil va activar el Pla Sismicat. D’altra banda, el telèfon 112 va rebre més d’una trentena de trucades durant tota la tarda.