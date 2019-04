La Unió Hotelera homenatja les dones del sector

La Unió Hotelera d’Andorra va homenatjar ahir a quatre dones del sector amb un guardó que reconeix la seva trajectòria professional dins del món de l’hostaleria. Així doncs, van ser Manuela Rodríguez, cambrera de pisos; Maite Noguera, propietària de la Residència Indalo; Dolors Pal, propietària de la Borda Raubert; i Fiona Dean, propietària de l’hotel Montané que no va poder assistir a l’esdeveniment, les guardonades d’enguany. Noguera va expressar que se sentia afalagada i que és important mostrar la feina de les dones perquè és difícil conciliar la família i la feina: «requereix una inversió molt gran de temps dedicar-te al sector, però amb voluntat sempre surten bé les coses».

Carles Ramos, president de l’entitat, va exposar que «l’objectiu és donar valor a la feina que fan les dones perquè moltes vegades no se li dona prou valor en el nostre sector, el de l’hostaleria». Quant als criteris de selecció, va afirmar que «vam començar amb les persones que porten més temps en el sector, tota la vida, i ja és el tercer any que oferim aquest guardó i, per tant, hem hagut d’anar baixant posicions a la llista». A l’acte van assistir el ministre de Turisme en funcions, Francesc Camp, i la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll.