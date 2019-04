Detingut un conductor begut després de cometre un furt i patir un espectacular accident

Aquesta tarda un cotxe s’ha estavellat contra la barana de l’avinguda Sant Antoni de la Massana, quedant penjant i a punt de caure. El vehicle, ocupat per dues persones de nacionalitat francesa, fugia després d’haver furtat tabac en un establiment de la població. El conductor, de 37 anys, ha resultat ferit i la policia l’ha detingut per donar 2,14 g/l en el control d’alcoholèmia que se li ha efectuat. Ha estat traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, sota custòdia policial, per rebre atenció mèdica.