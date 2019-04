Gelabert rep l’equip d’escacs després de vèncer a San Marino

La ministra d’Esports en funcions, Olga Gelabert, va rebre ahir a l’equip andorrà format per Òscar de la Riva, Robert Alomà, Jordi Fluvià, Daniel Gómez i Raül Garcia que va participar als Jocs dels Petits Estats d’Europa i que, per primera vegada es va convertir en campió. I de quina manera, ja que es van manteni invictes i no va perdre ni un duel.

En aquest context, el president de la federació, Francesc Rechi, va explicar que la clau de l’èxit va ser «la sort perquè vam tenir els rivals més complicats a les primeres rondes», «això va ser essencial», manifestava i afegia que hi va haver «un plus de moral». «Hem tingut un equip equilibrat i compacte», sentenciava. «Ara toca seguir treballant amb la base i hem d’aprofitar el que està venint, gent molt bona», destacava. El pròxim objectiu és estar a mitja taula de les pròximes Olimpíades.