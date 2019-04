D’Acord creu que «la ciutadania ha entès el nostre missatge»

Els candidats de d’Acord, durant l’acte d’ahir de final de campanya al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, van mostrar-se «orgullosos i satisfets» de la feina feta durant les darreres dues setmanes i convençuts que «la ciutadania ha entès el missatge». El director de campanya Cerni Escalé va ser l’encarregat d’obrir l’acte i va expressar el desig que Andorra estigui «més unida, sigui més justa, plural i democràtica». Després que intervinguessin els representants del PS — la número dos a la llista nacional Susana Vela—- i d’L’A —el número dos de d’Acord a Escaldes-Engordany Marc Magallón— van intervenir els diferents caps de llista de la coalició.

El candidat per Andorra la Vella Quim Miró va afirmar que els vuit anys de govern demòcrata «han portat a una fractura de la societat» i va manifestar que «el ciutadà ha entès que hem arribat a aquesta entesa sobretot perquè preveiem un més enllà del dia 7 d’abril». Per la seva banda, la candidata canillenca Cristina Valen va valorar positivament el desenvolupament de la campanya electoral i va admetre que «he après que en política cal trobar punts d’entesa», raó per la qual va considerar que «som els únics capaços de fer aquest canvi».

Seguidament va intervenir el candidat per Encamp David Rios, qui va assegurar que s’ha aconseguit treballar colze amb colze entre socialdemòcrates i liberals. A més, Rios va opinar que «la gent ha vist que som un gran equip, que hem treballat conjuntament, hem arribat a acords, que el nostre projecte és sòlid i coherent». Així mateix, va afirmar que «no us podeu imaginar les ganes que tenim de treballar per tirar el país endavant i provocar el canvi». Finalment, l’encarregada de tancar l’acte va ser la cap de llista d’Escaldes-Engordany Rosa Gili, qui va expressar la seva felicitat per haver assolit «un acord profitós per arribar a consensos i pactes».