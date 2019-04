El vot judicial s’incrementa un 21% i mobilitza un total de 7.141 votants

Un total de 7.141 ciutadans van exercir el seu dret a vot a la Batllia a través de la fórmula del dipòsit judicial, tal com va informar ahir el responsable del vot judicial Jaume Freixas. Aquesta xifra representa un increment del 21.6% respecte als comicis del 2015, on van dipositar el vot en seu judicial un total de 5.871 ciutadans. En relació amb el percentatge d’electors d’enguany, un 26,2% dels ciutadans inscrits en el cens van decidir votar per avançat —també superior al 22,01% de fa quatre anys—. Així doncs, la xifra d’aquest 2019 a nivell quantitatiu «és el màxim que hem assolit mai», va reconèixer Freixas.

Com estava previst, les urnes es van tancar ahir a les 13.00 hores després que s’obrís el període el passat dilluns 25 de març. «La primera setmana ha estat mol tranquil·la, però a la segona setmana hi ha hagut moltes cues, especialment els darrers tres» va explicar Freixas, que atribueix el fet a que la gent no vulgui «tenir la pressió del comú» o que «marxi de cap de setmana». En aquest sentit, els vots seran dipositats a les urnes abans que obrin les portes dels col·legis electorals a les 9.00 hores del matí.

Quant a a les mesures de seguretat per custodiar el vot judicial, —que tant el PS com L’A van demanar augmentar mitjançant la custòdia policial 24 hores— Freixas va confirmar que s’ha seguit el protocol establert els darrers anys, amb la única modificació que «s’ha afegit una càmera suplementària damunt l’armari blindat».

Respecte a l’obscurantisme que ha imperat aquestes dues darreres setmanes en les quals els mitjans de comunicació no han tingut accés a cap mena d’informació, Freixas va comentar que ha estat «molt agraït per part dels electors», motiu pel qual va afirmar que contemplen la possibilitat de seguir el mateix procediment per a properes conteses electorals. «Hem tractat el vot judicial com si es tractes de qualsevol altre afer judicial» va concloure Freixas.

També creix el vot per correu

D’altra banda, aquesta setmana també es va fer públic que un total de 143 ciutadans van sol·licitat exercir el seu dret a vot per correu per a les eleccions, una xifra que representa un creixement del 85,7% en comparació amb els comicis de fa quatre anys, quan van haver-hi un total de 77 sol·licituds de vot vàlides emeses.