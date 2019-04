Crida per preservar l’entorn natural de Mont-rebei

Crida dels municipis de l’entorn del congost de Mont-rebei perquè l’Administració limiti la navegació per l’embassament de Canelles i també l’excés de visitants, que col·lapsen els accessos d’aquest espai natural que els darrers anys s’ha fet molt popular. Des d’Àger (Noguera) i Viacamp (Ribagorça) van valorar positivament el «boom» que ha viscut el congost, però van remarcar que no tenen mitjans per assumir un volum de visitants que se situa al voltant dels 200.000 a l’any.

Els consells de la Noguera i la Ribagorça van signar el passat divendres un conveni de col·laboració pel manteniment de la passarel·la que travessa el congost, que ja s’ha reobert al públic després d’una reparació que ha costat més de 50.000 euros. L’alcalde d’Àger, Lluís Ardica, va assegurar que el seu municipi és el que pateix «més pressió» pel fet que acullen un dels dos accessos navegables al congost. Ardica va lamentar que no hi ha pràcticament requisits per poder posar embarcacions al pantà i això fa que s’acumulin 100 caiacs a l’aigua, a més a més de catamarans que van amb motor. En aquest sentit, va anunciar que la voluntat del consistori és fer un Pla director que reguli la situació i per això ja s’han posat en contacte amb el Departament de Territori i Sostenibilitat. Tot i que les aigües del pantà de Canelles depenen de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) des d’aquesta administració es va indicar que la regulació del volum d’embarcacions que hi naveguen depèn dels ajuntaments.

En la mateixa línia, l’alcalde de Viacamp, Alfredo Pociello, va alertar dels perills que suposa la falta de regulació, ja que ara mateix el Congost de Mont-rebei sembla «la ciutat sense llei on cadascú fa el que li dona la gana». Pociello lamenta que les administracions locals tinguin dificultats per trobar un acord de regulació i per això va instar a la Generalitat de Catalunya i al govern d’Aragó a liderar aquesta situació perquè els ajuntaments no tenen mitjans.

La presidenta del Consell Comarcal de la Noguera Concepció Cañadell va advertir que si no es regula en breu la situació del congost de Mont-rebei no es podrà preservar aquest espai natural tan valorat. Cañadell va fer una crida als visitants d’aquesta zona perquè tinguin respecte per l’entorn i les instal·lacions que hi ha.

Conveni pel pont penjant

Cañadell i Pena també van signar aquest divendres l’addenda al conveni de col·laboració entre les comarques de la Noguera i la Ribagorça per promoure el camí natural entre Montfalcó i el camí de Corçà pel congost de Mont-rebei a través de la passarel·la de vianants del congost de Siegué sobre l’embassament de Canelles. En aquesta addenda, amb una vigència de 4 anys, s’estableixen les condicions de col·laboració entre ambdós consells en el manteniment i conservació de la passarel·la de Siegué per garantir-ne la funcionalitat i la seguretat dels vianants. Les obres de millora que s’han fet des del novembre han comportat la substitució de la pràctica totalitat de la infraestructura per un cost de poc més de 50.000 euros.