Nomen suma 825 vots i perd les formes

Sofàs de pell, catèring gourmet i bon ambient. Res feia preveure que la nit seria més dramàtica del necessari. Però Andorra Sobirana va decidir muntar la seva seu a Canillo, única parròquia en què presentava llista territorial, amb totes les dificultats de trasllat que això comporta pels mitjans de comunicació, tenint en compte que les seves redaccions estan a Andorra la Vella o a Escaldes. Malgrat això, el cert és que després de 15 dies sense parar seguint Eusebi Nomen i la seva tropa allà on anéssin, era el desig de qualsevol periodista veure com es desenvolupava la contesa i si finalment Andorra Sobirana entrava al Consell General. Així que a les 21.00 hores premsa i televisió eren a Canillo i amb l’escrutini en directe van comprovar com els ànims anàven decaient per moments. L’alma mater del partit, però, encara no havia arribat.



El recompte de vots era decebedor però els periodistes allà presents estaven disposats a quedar-se fins al final per conèixer de primera mà la valoració que en feia Nomen i per complir amb la seva obligació professional d’informar a lectors i espectadors. Però quan va aparèixer, el primer que va etzibar va ser: «Què feu aquí? No faré declaracions». El resultat no li agradava al cap de llista i ni tan sols es va molestar a dissimular-ho. Davant el despreci cap a la feina peridística i a la rotunda negació d’atendre els mitjans, els periodistes van abandonar la seu per tornar al seu lloc de feina. Va ser aleshores, quan Nomen s’ho va repensar i va decidir que, efectivament, era millor parlar. En declaracions telefòniques va agraïr als 818 votants la confiança dipositada a Andorra Sobirana, va assegurar haver acceptat la derrota i que la seva proposta de «reactivació econòmica potent» no havia estat «ben rebuda» i va celebrar que «DA no hagi obtingut majoria absoluta».



Amb tot, va qualificar d’«excel·lent» l’experiència electoral i preguntat per si repetirà d’aquí a quatre anys, es va limitar a dir que «encara queda molt».