Nomen nega que cometés cap agressió durant la nit electoral

Eusebi Nomen nega “rotundament que realitzés una agressió contra qualsevol persona al llarg de la nit electoral”. Amb aquesta rotunditat s’ha manifestat el cap de llista d’Andorra Sobirana, a través d’un comunicat de premsa, per respondre als fets denunciats per una operadora de càmera d’RTVA i que el director de l’ens públic, Xavier Mujal, va exposar dilluns en roda de premsa.



Nomen destaca que “davant la gravetat de la suposada denúncia o demanda presentada” tant contra ell com contra la seva cap de premsa durant la campanya electoral, deixa “en mans de la policia o la Batllia la deguda investigació” i afegeix que des de la formació no faran cap declaració pública sobre els detalls “dels suposats fets per no interferir en la investigació”. I afegeix que deixen a Mujal l'"obligació" de “demostrar davant les corresponents autoritats les greus acusacions penals que hauria fet públicament davant la premsa i recollides per tots els mitjans de comunicació”. Afegeix que es reserven “les corresponents accions futures”.



A la mateixa nota s’assenyala “l’absurditat de considerar que Eusebi Nomen i la coordinadora de prensa d’Andorra Sobirana (de gènere femení) haurien comès un acte de discriminació de gènere”.



La nota acaba destacant que “donada l’agressiva judicialització instaurada” per Mujal a RTVA i “l’inusual comportament de la direcció d’RTVA” contra la candidatura d’Andorra Sobirana al llarg de la campanya electoral (amb un recurs judicial de l’ens públic a la junta electoral, “que va tenir com a resultat directe o col·lateral la dimissió de sis batlles”), mentre Mujal sigui director d’RTVA no acceptarà “cap interacció personal, professional o política amb RTVA sense la presència d’un notari”.