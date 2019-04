Encamp, centre neuràlgic del futbol

La Federació Andorrana de Futbol està posant fi a un dels problemes més importants del país, la falta d’infraestructures. Per aquest motiu, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, construirà dos camps on hi ha el Càmping Internacional, a la parròquia d’Encamp. Aquestes instal·lacions, per tant, s’ubicaran molt a prop del Prada de Moles, camp escollit per l’FC Andorra de Gerard Piqué per disputar els seus partits.

L’acord pel lloguer del terreny del càmping està tancat des de la setmana passada i ara, amb els diners que rep l’entitat per part de la UEFA, s’hi construiran aquestes instal·lacions que serviran per descongestionar el problema de les disponibilitats dels camps. Així mateix, cal recordar que el Centre d’Entrenament de la federació, conegut com la Borda Mateu, té equips entrenant durant tot el dia.

La infraestructura s’ubicarà on ara hi ha el Càmping Internacional

En aquest context, el càmping va tancar el passat mes de novembre i des de fa un parell de dies ja s’està procedint a netejar la zona per començar amb les obres. Per un altre costat, segons va explicar la federació a aquest rotatiu, «sempre estem mirant opcions i aquesta, és una més, com n’hi ha d’altres». Malgrat això, oficialment, l’entitat no va confirmar la informació i va recordar que «falten camps i altres instal·lacions» i que «quan es va acabar la Borda, es va seguint buscant fins a trobar el camp de la Massana, és una cosa que es fa sempre».

La Massana, a finals d’any

El nou projecte arriba coincidint amb el final de les obres del camp de futbol de gespa artificial de darrera generació de la Massana, que està previst per a finals d’aquest any. Aquest serà el primer camp al Principat amb un sistema de calefacció sota el terreny de joc i anirà acompanyat d’un pavelló i d’un terreny de futbol 7 i se situa a la zona de la Bòbila, més a dalt del Prat del Colat, a la sortida de la Massana, cap a Arinsal. El cost de l’obra ronda els tres milions d’euros.

Els dos camps de la FAF se sumen al Prada de Moles on entrena l’FC Andorra, que tindrà petites modificacions

El finançament d’aquesta va venir a càrrec dels programes de desenvolupament que realitzen la UEFA i la FIFA, als què se li va sumar una petita aportació dels recursos propis de la federació. En aquell moment, l’acord del lloguer dels terrenys va ser per 25 anys i es va apostar per fer un camp amb les mesures reglamentàries, de 105x68 metres, perquè aquest pogués acollir tota mena de competicions nacionals i entrenaments de les seleccions internacionals. A més, el camp de la Massana se situa a 1.300 metres, un fet que vol servir com a reclam perquè equips estrangers realitzin estades de pretemporada. Mentre que els d’Encamp se situaran a 1.200 metres.

D’aquesta manera, la federació donarà solució a un dels problemes greus del món futbolístic andorrà. Com a exemple d’aquesta problemàtica, només cal pensar en la situació que va viure l’FC Andorra aquesta pretemporada –quan encara no l’havia comprat Piqué–, ja que es va trobar que no podia disputar el Memorial Jordi Lamelas contra la UE Sant Julià i, al final, es va veure obligat a jugar un partit de menys durada a la Borda Mateu.

Oferta de la UEFA

El passat agost, quan el delegat de la UEFA, Thierry Favre, va visitar el Principat, ja va recordar que «a Andorra, falten camps perquè hi ha molta base» i va manifestar la predisposició a ajudar perquè la UEFA aposta per les federacions petites. Gràcies a l’entitat, no només es va construir aquest estadi, sinó que Andorra també pot comptar amb l’Estadi Nacional i la Borda Mateu. De moment, a Encamp, hi haurà tres camps. A més dels dos nous, hi ha el Prada de Moles, que és propietat del comú i al qual se li faran unes petites modificacions per adaptar-se a les necessitats del club tricolor.