Vinyes, a la Pujada Callús-Sant Mateu de Bages

Després del fantàstic inici de temporada d’Amàlia Vinyes el cap de setmana passat a Navarra, on va aconseguir la victòria en una de les curses del Campionat d’Espanya de Resistència dins de la categoria TCR, l’andorrana disputarà la Pujada Callús - Sant Mateu de Bages.

La pilot correrà la prova de Callús amb el mateix cotxe que sol utilitzar en els circuits, el Cupra TCR. Per a això, el seu equip, Baporo Motorsport, farà els ajustos oportuns en els reglatges per adaptar el vehicle a les peculiars característiques d’una prova de muntanya.

Vinyes, d’aquesta manera, retorna a les curses de muntanya després de la parada de 2018. Precisament l’any passat ja va disputar una prova del certamen català de Muntanya, la d’Alcover i més d’un any després, torna a una disciplina en què se sent molt còmoda i en la qual sempre ha collit bons resultats.

«La muntanya és un escenari que m’agrada molt i en el que crec que sóc molt competitiva», comentava i recordava que «no serà fàcil acabar en posicions de cap perquè hi ha molts pilots d’enorme nivell, però intentaré adaptar-me al recorregut el més ràpid possible per lluitar per les primeres places». La prova es disputarà a la carretera BV-3003, amb una distància total de 5 quilòmetres i un desnivell mitjà del 6,16%.