Cardelús no acaba el Gran Premi de les Amèriques

Xavi Cardelús va haver de retirar-se del Gran Premi de les Amèriques disputat ahir al circuit del mateix nom. La seva condició física i les conseqüències de la forta caiguda que va protagonitzar en el primer entrenament lliure, no li van permetre completar la tercera cursa de l’any.

L’andorrà va començar el dia amb la seva mà esquerra molt inflada i pràcticament insensible, la fissura de la mà dreta li feia més mal i el maluc esquerre colpejat a la caiguda de divendres el molestava cada cop més. Tot i això, va sortir a disputar el warm-up, però des de la primera volta va poder comprovar que no podia pilotar amb seguretat, ja que era pràcticament impossible agafar amb força el manillar de la seva moto i dominar-la a les frenades i els canvis de direcció on també era molt molesta la condició del seu maluc.

Malgrat aquesta circumstància que aconsellava renunciar a la cursa, Cardelús va voler intentar-ho, però al cap de sis voltes es va rendir a l’evidència. «Ha estat realment dur no poder completar la cursa, però no he pogut fer res més, no he tingut més remei perquè no tenia seguretat», comentava.