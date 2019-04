El TC rebutja la petició d'inconstitucionalitat dels Cierco sobre la 'llei BPA'

Els antics màxims accionistes de BPA, els germans Higini i Ramon Cierco, van presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional en entendre que la Llei de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries, coneguda com a 'llei BPA', era inconstitucional i, per tant, calia derogar-la. En un aute recent del TC, però, el tribunal argumenta que el recurs d’empara presentat pels Cierco “no pot ser utilitzat per impugnar in abstracto la constitucionalitat d’una llei o d’alguns dels seus preceptes" i, per tant, rebutja la petició d'eliminar la llei BPA dels germans Cierco.

El recurs presentat també denunciava que se'ls havia vulnerat el dret a la defensa perquè no se'ls va facilitar una determinada informació per part de l'AREB. L'organisme, al seu temps, exposava que no havia entregat la documentació requerida perquè la llei obliga a l'agència a tenir confidencialitat . En aquest cas, el darrer aute del TC sí que estima parcialment el recurs d'empara interposat, ja que l'alt tribunal entén que sí que s'ha vulnerat el dret a la defensa i, per això, insta al Tribunal Superior a argumentar de nou la confidencialitat de l'AREB envers les dades que els antics accionistes sol·licitaven.