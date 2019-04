L’oportunitat d’or per estar a un punt del líder

Ja toquen l’ascens amb la mà. L’FC Andorra té una oportunitat d’or per quedar-se a un punt del líder de la classificació, el Viladecans. Els tricolors recuperen avui un dels partits que es va haver d’ajornar. Cal recordar que els tricolors fins avui han disputat dos partits menys que la resta d’equips, ja que el partit contra el Vilanova es va ajornar per les nevades i el que s’havia de jugar contra el Lleida es va anul·lar perquè els andorrans estaven convocats amb la selecció. Així doncs, avui a les 17.00 hores, el Prada de Moles serà l’escenari en què els locals es poden guanyar el segon lloc a la taula, igualant d’aquesta manera, els punts que té ara mateix el Manresa i superant a la Montañesa.

L’ascens es veia molt complicat quan Gerard Piqué, fundador i president de Kosmos Hòlding Group, es va fer amb el club al gener però jornada rere jornada cada vegada és més factible assolir aquest ambiciós objectiu. En aquesta línia, el jugador Kiki Martínez va afirmar que «ja comencem a veure una mica la llum i això fa que aquesta setmana tinguem l’oportunitat de posar-nos segons a un punt del líder. Això s’ha aconseguit amb treball, sacrifici i molt d’esforç».

L’equip fa 11 jornades consecutives que no perd, es troben en una bona dinàmica i l’objectiu és continuar així i, aquesta nit, anar a dormir en aquesta esperada segona posició. Així mateix, el davanter Ernest Forgas va constatar que «l’equip se sent alliberat. Personalment crec que portem des del primer dia amb aquesta tensió que cada partit és una final. I si hem arribat al punt de poder optar a l’ascens, és perquè fins ara s’ha treballat bé».

A hores d’ara l’equip se sent relaxat però alhora pressionat perquè, com va destacar Kiki, «l’objectiu és pujar a Tercera i encara no està fet».