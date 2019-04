La Querola de Jean Nouvel s’estrenarà a finals del 2020

Les obres del projecte de la Querola, de l’arquitecte francès Jean Nouvel, segueixen avançant per tal que els primers propietaris puguin entrar-hi a viure a finals de l’any vinent. Queda per tant un any i pocs mesos perquè aquest projecte arquitectònic singular, ubicat a la parròquia ordinenca, sigui una realitat. Així ho va confirmar Consultoria Singular, l’empresa comercialitzadora de la promoció, que va assegurar que les obres s’han accelerat darrerament i que ja està pràcticament tota l’estructura finalitzada. En l’actualitat s’estan fent els tancaments de façana de tots els edificis. La finalització de tots els treballs s’ha marcat pel quart trimestre del 2020, segons va informar l’ANA.

De fet, els interessats en adquirir aquests pisos, realitzats amb materials autòctons i que simulen ser una progressió de la muntanya ordinenca, ja poden visitar una casa mostra per comprovar com quedarà dissenyat en el seu interior. Tot i que, recorden des de Consultoria Singular, «cada casa és una peça única, una casa d’autor». En aquest sentit, properament obriran quatre cases mostra més per tenir diverses tipologies per ensenyar. El 28% de la cinquantena de pisos que projecta l’obra ja estan reservats. La previsió, tenint en compte l’interès que genera l’obra, afegeixen des de la consultoria, és arribar a un 40% de compra anticipada a finals d’aquest any. L’entrega dels immobles es farà amb tot el projecte ja acabat, inclòs els espais comuns per a les persones que hi viuran.