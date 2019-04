Alerta pel retorn de la bombolla immobiliària

Trobar un pis a Andorra, sigui de lloguer o de compra, s’ha tornat una missió pràcticament impossible. El mercat, o millor dit els propietaris, han embogit, i en qüestió de dos mesos els preus s’han disparat de manera espectacular, segons van confirmar diverses immobiliàries a l’ANA. Fins i tot hi ha persones que tenen pressupostos elevats (superiors als 370.000 euros) i es troben amb dificultats per aconseguir trobar un immoble en condicions i que concordi amb el que estan disposats a pagar. Parròquies tradicionalment econòmiques com Encamp o Sant Julià de Lòria estan patint també aquesta especulació, que apunta cap a una nova bombolla si no comencen a fer efectes les mesures aprovades pel Govern i es posen en marxa algunes de més contundents.

La solució: viure a la Seu

L’exili cap a la Seu d’Urgell s’està convertint en una alternativa per a moltes famílies que no troben a Andorra propietats que s’ajustin als seus pressupostos. Per exemple a Encamp hi havia una promoció d’obra nova amb pisos que tenien un preu raonable, però d’un dia per l’altre ja no en va quedar cap. Una mateixa persona els va comprar tots, és a dir, es va quedar amb el bloc sencer amb la clara voluntat de revendre’ls i obtenir beneficis fàcils.

Un altre cas flagrant d’especulació és el d’un pis d’El Pedral –també a Encamp–, que en qüestió d’hores va passar d’un preu de venda de 150.000 euros a 185.000 euros, de tres habitacions i en una zona afectada per la filtració d’aigua.

Situació insostenible

En dos mesos el mercat ha embogit, insisteixen els professionals, encara que d’altres intenten posar seny i recorden que els propietaris poden «demanar el que vulguin» i que una altra cosa és el que els compradors «estan disposats a pagar». És a dir, que el normal és una negociació que tendeix a rebaixar preus que normalment són alts. En aquest sentit, el responsable d’una agència immobiliària va pronosticar que en uns mesos els preus tornaran a baixar perquè la situació actual és insostenible i la gent no està disposada a satisfer els preus desorbitats que demanen la majoria de propietaris.



Una altra persona va explicar que tot just acaba de vendre un pis de 115 metres quadrats de quatre habitacions, tres banys, jardí amb sol i vistes, terrassa i aparcament. L’operació l’ha tancada per 280.000 euros i ara li demanen per un pis de tres habitacions en una zona obaga de Sant Julià sense vistes la mateixa quantitat: «Em compraré el pis fora d’Andorra, per l’àrea metropolitana de Barcelona, i amb el lloguer d’allà pagaré el d’aquí», va concloure.

Des d’una altra immobiliària van comentar un cas molt especial. Una mateixa persona va adquirir -a través d’una subhasta pública tres pisos al centre de Sant Julià de Lòria per 185.000 euros cadascú. Actualment estan a la venda. Qui en vulgui un haurà de pagar 320.000 euros.