Un centenar de persones celebren la diada de Sant Romà de les Bons

Un any més, i com marca la tradició, per Dilluns de Pasqua els encampadans van celebrar l’aplec de Sant Romà de les Bons. L’església va obrir les seves portes per acollir una missa cap a les dotze del migdia i després la diada va prosseguir amb la cantada de caramelles a càrrec del jovent de la parròquia. Un petit aperitiu obert a tot el públic assistent va servir per cloure l’acte, tal com va informar l’ANA.

Malgrat que semblava que la tradició es podia veure amenaçada per la pluja, al final el temps va respectar i la festa va poder-se celebrar amb total normalitat amb la presència de prop d’un centenar de persones. «És una de les diades on més gent ve a celebrar-la i per això estem molt satisfets que la tradició continuï atraient els encampadans» va expressar el cònsol major Jordi Torres, que no va voler-se perdre la diada.

Aquesta tradicional trobada per Setmana Santa va servir per donar el tret de sortida a la temporada de festes litúrgiques a Encamp. La següent celebració serà la de Sant Jaume del Cortals que es celebrarà el proper 1 de maig. Acte seguit tindrà lloc la diada de Sant Romà de Vila el dilluns de Pentecosta i la commemoració a la Mare de Déu de l’Ecologia. Finalment, per concloure amb les celebracions religioses, es commemorarà la festivitat tradicional de la Mare de Déu de l’Oratori el pròxim 1 de setembre.

L’església de Sant Romà de les Bons

És l’edifici, dedicat a Sant Romà, més emblemàtic i conegut del conjunt monumental de les Bons. És una església d’origen romànic, consagrada el 23 de gener de 1164, de nau única amb absis semicircular orientat vers llevant i d’estil llombard. A més, conserva un campanar d’espadanya amb dues campanes de tradició gòtica.

A l’interior es conserva la taula d’altar de pedra i reproduccions de les pintures romàniques del Mestre de Santa Coloma (s. XII), que representen la visió apocalíptica de Sant Joan i pintures de tradició gòtica amb iconografia de Sant Pere (s. XVI). Al llarg del temps s’hi han fet diverses modificacions com la construcció del porxo (s. XVI-XVII), una torre de defensa (s. XIII), un dipòsit d’aigua amb circuit d’irrigació excavat a la roca, els vestigis d’una casa forta testimoni de l’arquitectura civil (finals del s. XIII) i dos colomers d’època moderna.