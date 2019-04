Els fisioterapeutes dubten que l’acord amb la CASS es tanqui al juny

La degana del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes, Edith Rascagneres, dubta que la CASS enllesteixi el nou conveni sobre l’accés als serveis del col·lectiu al juny, tal com va sostenir el director de prestacions de la parapública, Ignasi Arbusà. «El grup de treball que està preparant-ne l’esborrany el té molt avançat, de manera que estimem que pot estar enllestit per passar-lo al Consell d’Administració abans de l’estiu», va concretar el director. Tot i així, Rascagneres va recordar que només es reuneixen un cop al mes i, per tant, «ho veig complicat perquè després encara falta que ho aprovi l’òrgan de decisió de la CASS».

Malgrat les divergències en la data de tancament de l’acord, després de mesos de negociacions, les dues parts comencen a estar a prop de l’entesa. El primer conveni limitava la cobertura de la CASS a un màxim de 30 sessions i establia que el pacient primer havia d’acudir al metge de capçalera per accedir a un forfet de deu sessions –deu menys que el que es pot receptar actualment– i que si després necessitava més sessions havia de sol·licitar-les a través d’un metge rehabilitador que podia donar-li un nou forfet d’entre deu i vint sessions com a màxim.

Edith Rascagneres: «Qualsevol professional podrà receptar sessions de fisioteràpia com fins ara, i no només el metge rehabilitador com es volia»

Rascagneres va celebrar que «la parapública hagi pres consciència de la dificultat que representa que els metges rehabilitadors hagin d’atendre totes les demandes dels serveis de fisioteràpia d’Andorra». D’aquesta manera, tot i que des de la CASS van indicar que «estan cercant una major simplicitat en la gestió de les prestacions i que encara estan fixant els criteris per autoritzar les represes de tractament i el tipus de professional mèdic que ha de poder prescriure les sessions de fisioteràpia en funció de la patologia», la degana del col·legi ja va avançar que «qualsevol professional podrà receptar sessions com fins ara, i no només el metge rehabilitador com es proposava».

Segons la patologia

Pel que fa al límit de 30 sessions que s’havia fixat en un inici i que el col·lectiu havia rebutjat rotundament, Rascagneres va explicar que «com que és molt difícil generalitzar i aplicar el mateix nombre de sessions per a totes les patologies, s’està treballant per acotar-les en funció de cadascuna». El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes ja ha elaborat una llista on recomana un nombre determinat de sessions de rehabilitació per a cada patologia. Segons va matisar Rascagneres, però, serà flexible i adaptable a cada pacient. Ara mateix la responsabilitat està en mans de la CASS, qui està estudiant aquesta proposta «amb l’objectiu d’aconseguir una major adequació del nombre de sessions a la patologia que s’ha de rehabilitat», va especificar el director de prestacions de la parapública. De tota manera, caldrà una entesa en aquest aspecte abans de poder donar l’acord per tancat.