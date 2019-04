Martí desitja un govern de coalició amb un soci que «aguanti la paraula»

A falta d’una setmana per la constitució del Consell General i a menys d’un mes per la celebració del debat d’investidura, les incògnites es mantenen al voltant del rol que desenvoluparan els diferents partits en la formació del nou Executiu. Ahir durant la diada de Sant Jordi va dir la seva el cap de Govern en funcions Toni Martí, que encara no s’havia pronunciat públicament després de les eleccions. En aquest sentit, Martí va assegurar que el candidat de DA Xavier Espot «ha de fer el necessari per formar un Govern estable», raó per la qual va desitjar «un Govern de coalició i implicació» per a la propera legislatura. Preguntat pel color polític que hauria de tenir aquest soci de coalició, Martí no va mullar-se amb les sigles de cap partit però sí que va esgrimir que aquest company de viatge hauria de tenir «compromís i seriositat» amb els pactes. «Un soci que una vegada s’arribi a un acord des d’un punt de vista programàtic la paraula donada s’aguanti fins al final. Això és molt important» va remarcar Martí, que va demanar «lleialtat» un cop estigui el full de ruta marcat. Respecte a l’imminent elecció de la sindicatura, el cap de Govern en funcions va reconèixer que «hi ha d’haver una proporcionalitat de les forces representades al Consell General».

De fet, aquesta idea d’anteposar un govern de coalició davant de pactes puntuals durant el mandat va en sintonia amb l’opció preferida per Espot, malgrat ser conscient de les dificultats per aconseguir-ho. Si per contrari DA no assolís el suport de cap partit per conformar un govern de coalició i es veiés abocat a buscar acords puntuals en aquells grans temes d’Estat com podrien ser el sistema de pensions i l’acord d’associació amb la UE, un element que Espot hauria de tenir en compte, per poder garantir un mínim de governabilitat, és un pacte per als pressupostos que serveixi per tirar endavant la investidura. Tanmateix, això serà complicat d’aconseguir perquè a priori cap formació a data d’avui està disposada a donar un xec en blanc i vendrà cara la seva pell, però no menys cert és que sense aquest pacte de pressupostos la legislatura podria cloure abans d’hora com ja va succeir l’any 2011.

Represa de la ronda de contactes

En relació amb la composició de l’òrgan rector de la Cambra i el rumb que prendrà el futur Executiu, terceravia es reunirà aquest matí amb el PS i a la tarda amb DA en les respectives rondes de contactes dels dos partits que volen presentar candidat al debat d’investidura. Des de fonts properes a la formació encapçalada per Josep Pintat assenyalen que les dues reunions serviran per tenir una primera presa de contacte i que no les afronten amb cap prejudici previ. Amb tot resulta molt més inversemblant una entesa amb el PS per la distància ideològica d’ambdues formacions i tenint en compte els programes electorals que va presentar cadascú.

Pel que fa a DA, des del partit que lidera Pintat tenen clar que volen apostar per l’estabilitat i no posaran a priori cap condició, sinó que es mostren predisposat a escoltar les propostes d’Espot. En qualsevol cas, alguns fonts consideren que un pacte per a l’estabilitat hauria de mantenir el grup parlamentari independent, de manera que seguirien sense tenir informació directa de Govern. En el seu defecte, si el pacte fos de Govern tindrien la part positiva de tenir la informació de primera mà però, per contra, carregarien a les seves esquenes el desgast d’estar dins d’un executiu sense tenir la capacitat de liderar-lo, perdent així part de la seva independència.

Ciutadans Compromesos, a l'espera de data

La formació massanenca és el cinquè actor que serà present al Consell General i està a l’espera de ser convocat per a la ronda de contactes, tant la que efectua DA com la que simultàniament organitza el PS. Demòcrates i socialdemòcrates han seguit l’ordre de representativitat parlamentària per convocar les reunions i, conseqüentment, CC, serà l’últim partit a ser citat.

El partit que encapçala Carles Naudi va complir amb les expectatives d’endur-se els dos consellers d’una parròquia on no va presentar-se ni DA ni Terceravia. No obstant això, la davallada de resultats obtinguts per DA atorga a CC un paper menys clau de l’esperat, ja que la suma dels seus representants no són suficients per aconseguir la majoria absoluta de cap partit.