L’Andorra visita Gavà amb les baixes de ‘Kiki’ i Bessone

L’FC Andorra encara depèn d’ell mateix per assolir l’ascens directe a la Tercera Divisió i aquest objectiu exigeix vèncer demà al Municipal de la Bòbila de Gavà, a les 12 del migdia.

Els andorrans juguen en un camp que sempre és complicat amb una afició molt fidel. L’equip va estar militant al futbol professional i ara, condemnats a la Primera Catalana, no voldran perdre l’ocasió de plantar cara a un conjunt que apunta a «jugar la Champions» i que està tenint un gran ressò mediàtic. En aquest sentit, els andorrans arriben després de recuperar el matx contra el Vilanova en el qual van empatar a 1 i se situen quarts a la classificació, empatats a 51 punts amb la Montañesa. El rival, en canvi, ocupa l’11a posició a la taula i en la darrera jornada van perdre per 3 a 1 contra l’Igualada.

Pel que fa a les baixes, Gabri Garcia no podrà comptar amb Cristian Kiki Martínez, que complirà sanció per acumulació de targetes, i tampoc amb Fede Bessone, Jordi Aláez i Ricard Cucu Fernández per lesió. Qui sí que viatjen, en canvi, són Ernest Forgas, que va estar hospitalitzat; i Moha Keita, que tenia molèsties però que ja es troba recuperat. D’altra banda, qui no sabrà si viatja fins al darrer moment si va a Gavà és Ferran Tacón.