El CV Encamp diu adeu a l'ascens (3-1)

No ha pogut ser. S'ha escapat el somni. Han lluitat com ferotges guerrers i han plantat cara però malauradament, el CV Encamp no ha pogut aconseguir avui l'ascens a la Superlliga 2 i haurà de jugar una temporada més a la Primera Nacional espanyola després d'haver perdut per 3 sets a 1 contra el Pizarra.

Els andorrans han arribat a la competició amb quatre baixes, entre elles la de Cristian Salvador, i han plantat cara fins al darrer moment però al final, el cansament i els jugadors tocats els ha passat factura i demà hauran de jugar la final de consolació.

D'aquesta manera, els malaguenys, que arribaven com a primers de grup, s'han emportat els dos primers sets per 17 a 25 i 17 a 25. Després els encampadans han aconseguit un 25 a 20 a l'electrònic per posar el 2 a 1 però en el darrer set han perdut per 18 a 25.