Augmenten un 2% les transaccions immobiliàries

Les transaccions immobiliàries van augmentar un 2% en el primer trimestre del 2019 respecte al mateix període de l’any anterior. En relació a l’acumulat dels darrers 12 mesos, l’augment és del 3,9%. Pel que fa al nombre de béns immobles transmesos, durant el primer trimestre del 2019, van disminuir el 4,8% respecte al primer trimestre de l’any anterior, on gairebé tots els béns immobles van veure reduïda la seva transacció. En canvi, la variació anual de l’acumulat durant l’últim any presenta un creixement del 9,2%.



En relació al tipus d’obra, els béns immobles d’obra nova transmesos aquest primer trimestre del 2019 es van reduir el 81,6% respecte al primer trimestre de l’any passat, on pràcticament tots els béns immobles van minvar la seva transacció. Per la seva banda, els béns immobles transmesos de segona mà van disminuir el 2,1%, on també quasi tots els béns van veure disminuir la seva transacció.

L’obra disminueix

Respecte al valor dels béns immobles transmesos, durant el primer trimestre del 2019, es van disminuir en el 15,2% respecte al primer trimestre de l’any anterior, on tots els béns immobles transmesos, excepte les altres construccions, van veure reduït el seu valor. Segons el tipus d’obra, el valor total dels béns immobles transmesos d’obra nova va minvar el 86% així com també el valor dels béns immobles transmesos en els darrers 12 mesos en el 80,1%. El valor total dels béns immobles transmesos de segona mà presenta una disminució del 12,2%, mentre que el valor dels béns tramesos de segona mà dels darrers 12 mesos va pujar el 16,8%.



Referent a la superfície construïda transmesa, expressada en metres quadrats, va créixer l’1,7% respecte al primer trimestre de l’any anterior. En funció del tipus d’obra, la superfície transmesa d’obra nova va disminuir el 90,8%, essent els pisos, habitatges unifamiliars i places d’aparcament les categories que més disminueixen. Per contra, la superfície de béns immobles de segona mà va augmentar el 3,6%, especialment la superfície corresponent a terrenys i altres construccions, segons va informar el Departament d’Estadística.