Els sindicats tornen a la càrrega l’1 de maig pels drets socials i laborals

Els sindicats tornen a la càrrega pels drets socials i laborals i, coincidint amb el Dia Internacional del Treballador –just demà, 1 de maig–, han decidit organitzar una concentració per advertir al futur Govern que segueixen lluitant per la millora dels seus drets però també per demanar-li que adopti un caràcter més social a l’hora de reconduir les polítiques dirigides als treballadors. De fet, en un termini de mig any, el Principat haurà registrat un fet inèdit com és encadenar fins a tres mobilitzacions promogudes des de la societat civil per reclamar unes millors condicions de vida.

La concentració se celebrarà demà a les 20.30 hores just davant del centre comercial situat a l’avinguda Meritxell 92 –l’antic Escale–, on ja va tenir lloc la del passat 17 de desembre. Tot i que la iniciativa va venir de Podem Andorra i la decisió va prendre-la just ahir al matí de forma força precipitada, ja s’hi han adherit diverses formacions sindicalistes com l’USdA, el Sipaag i el SAT, a més del partit socialdemòcrata. De tota manera, tots ells ja van indicar que està oberta a tothom per tal de celebrar la festivitat conjuntament.

Missatge cap al futur Govern

El president de Podem Andorra, Joan Seguí, va remarcar que «els drets dels treballadors encara tenen molt recorregut per endavant, ja que l’acció sindical segueix estant molt reprimida, els sindicats estan sorgint amb comptagotes a dins de les empreses i els convenis col·lectius no hi ha manera que prosperin». Per això, tot apel·lant el Govern que es constitueixi en les properes setmanes, va reivindicar que «les polítiques laborals facin un gir de 180% i adoptin un caire més social pensant en els treballadors». De tota manera, Seguí va admetre que també cal «més conscienciació de la població».

Des del PS, el seu secretari d’organització, Carles Sánchez, va explicar que seran presents en la concentració «per donar suport a les organitzacions sindicals i les altres formacions polítiques que s’hi sumin», però també perquè encara hi ha molt per fer en l’àmbit laboral. «El codi de relacions laborals que va aprovar-se en l’anterior legislatura no ha quedat tancat, sinó que segueix viu i els drets dels treballadors han de continuar tractant-se en la que ara comenci», va especificar.

Malgrat que aquesta vegada la protesta posa el focus en els treballadors, el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, de seguida va reivindicar que hi tenen cabuda molts altres àmbits com l’habitatge, els salaris i les pensions o l’avortament, «ja que els drets laborals i els socials van de la mà i es tracta de fer una Andorra per viure i no només per treballar». Tot subratllant que serà «un acte pacífic i reivindicatiu», Ubach va manifestar que servirà per «fer pressió als propers Consell General i Govern, ja que cal passar a l’acció i revisar el codi de relacions laborals per adaptar-lo a la realitat».

En aquest mateix sentit va pronunciar-se el secretari general del Sipaag, Lluís Anguita: «Des de l’aprovació de la nova legislació no hi ha hagut més canvis, per tant, cal continuar sortint al carrer per demostrar als polítics que la gent no se n’ha oblidat i segueix lluitant pels seus drets». Tot i així, va assegurar que «acabi governant qui acabi governant, la relació serà diferent perquè els polítics elegits tenen un tarannà diferent i serà més fàcil parlar-hi i negociar-hi». El secretari general del SAT, Guillem Fornieles, en canvi, va apuntar que han de denunciar la situació a fora del Principat i que la millor opció seria «un manifest unitari». «Si són diferents, la gent va més perduda, de manera que cal un únic missatge per aconseguir més coherència, consistència i sobretot força», va reclamar Fornieles.

Expectatives enlaire

Ubach va explicar que han triat un lloc cèntric i una hora que no és molt aviat ni molt tard per tal de facilitar l’assistència a la concentració. De tota manera, si bé Seguí va pronosticar que no hi haurà massa gent perquè molts treballadors tenen por de ser vistos i després patir conseqüències a l’empresa, Anguita va augurar una xifra que fregui o superi el mig miler, similar a la de les anteriors mobilitzacions.

Convenis col·lectius per compensar el festiu de l’1 de maig

Malgrat que l’1 de maig se celebra el Dia Internacional del Treballador, no tothom té festa a Andorra. Per això, tant Ubach com Seguí van aprofitar per reclamar que empresaris i treballadors signin convenis col·lectius perquè si es treballa aquest dia, sigui compensat, amb un dia i mig de festa o una retribució. «Amb la legislació actual, si el propietari vol que els seus empleats treballin aquest o altres festius, pot obligar-los a fer-ho», va lamentar Ubach, mentre que Seguí va reclamar que «la regulació sigui més acurada».