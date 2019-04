Andorra tindrà un Torneig de Desenvolupament UEFA

Andorra serà la seu de les dues properes fases del Torneig de Desenvolupament de la UEFA. Serà l’any vinent, i la Federació Andorrana de Futbol organitzarà la competició masculina i la femenina. És un torneig de categoria sub-16 indispensable per a l’evolució dels jugadors joves. Serà també una bona oportunitat perquè els rivals que vinguin, puguin gaudir de les instal·lacions del país en primera persona.

Justo Ruíz, coordinador de la base, va explicar ahir que «fa uns anys que l’estem disputant» i que «és molt important per a nosaltres, de fet, hi ha jugadors que van debutar en aquest torneig i ja estan a l’absoluta». «Ens han acceptat la petició i l’any vinent, el mes de maig, l’organitzarem», explicava i afegia que «són seleccions que poden estar una mica per sobre de la nostra selecció, però de ben segur que serem competitius».

El format és de quatre seleccions que jugaran totes contra totes. «Esperem que gaudeixin del torneig i que puguem tenir totes les instal·lacions i tot el grup tècnic al servei d’aquest torneig», comentava Manolo Jiménez de la Federació Andorrana de Futbol. «Es podria jugar al Camp d’Entrenament de la FAF, al Comunal i potser podríem demanar la utilització de l’Estadi Nacional, segur que no hi haurà cap problema, però seria ideal que també es pogués utilitzar el de la Massana», reiterava. «Aquesta confiança és un reconeixement per part de la UEFA», afegia Ruíz.