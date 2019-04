El MoraBanc homenatja a les pioneres del bàsquet femení

El MoraBanc Andorra va presentar ahir una nova edició del Dia de les Llegendes, jornada en la qual s’homenatja un equip que ha estat important en la història del club. Així, en el partit de diumenge al Poliesportiu contra el Monbus Obradoiro, el club reconeixerà la feina i el mèrit de totes les pioneres del bàsquet femení al club i al país.

D’aquesta manera, el primer equip jugarà amb una equipació que pràcticament idèntica ala que portava el Bàsquet Club Andorra femení de finals dels anys 70. Així, tal com va explicar el club, a diferència d’altres celebracions, aquest cop no es reconeixerà la feina d’un equip i temporada concrets sinó que la idea és fer un homenatge a tota una època de pioneres.

En aquest sentit, el president de l’entitat, Gorka Aixàs, va explicar que «van ser les primeres dones que van jugar a bàsquet a Andorra i són molt importants en la història del nostre club i òbviament de l’esport del país». A més, pel que fa al futur del bàsquet femení, va indicar que «a curt termini la nostra intenció és tenir més equips femenins de base sense renunciar a tenir un sènior, que és un objectiu clar que tenim i que volem fer quan es pugui defensar el projecte en el temps per consolidar-lo, un fet que anteriorment no ha estat fàcil de fer».

En aquesta roda de premsa, Aixàs va estar acompanyat d’Elena Sants, que va ser entrenadora i jugadors del club i possiblement «un dels grans exponents d’aquelles

pioneres». A més, mai ha deixat de dedicar-se al bàsquet com a entrenadora de base, ja que actualment entrena al BC Escaldes. «Totes les jugadores d’aquells anys que han estat contactades per aquest reconeixement estan molt il·lusionades», manifestava Sans i afegia que «serà un retrobament per a totes perquè amb moltes fa anys que no coincidim».