Caiguda dels naixements

L’any 2018 van néixer 543 criatures al Principat, de les quals 294 van ser nens i 249 nenes. Aquesta xifra mostra una vegada més un registre negatiu pel que fa a la natalitat, que any rere any segueix reduint-se. Aquesta vegada la caiguda ha estat del 7,7% (el 2017 va haver-hi 588 naixements) i si ens fixem en l’acumulat des del 2010, la disminució és del 34,4% (fa vuit anys es van produir 828 naixements). En canvi, les defuncions van a l’alça en un territori on l’edat de les mares a l‘hora de tenir fills és la més elevada de la Unió Europea.



Per parròquies, el descens més important es registra a Ordino (-28,6%), passant de 49 a 35 naixements, i a Canillo (-22,5%), on es va passar de 40 naixements el 2017 a 31 el 2018. En canvi, on menys cau la natalitat és a Andorra la Vella (cal tenir present que també és la parròquia més poblada). En aquest cas, la reducció és només d’un 2,2%, passant de 178 a 174.

Edat

Una dada que crida l’atenció és l’edat mitjana de les mares, que se situa en 33,17 anys, sent la més alta en comparació amb els països de la resta de la UE. I és que tal com es pot veure en el gràfic que acompanya aquesta pàgina, els països que tenen els registres més elevats, com Itàlia, Espanya o Grècia, la mitjana no supera els 32,1 anys. Igualment es queda lluny dels estats amb les mitjanes més baixes, com Bulgària, Eslovàquia o Albània, on la mitjana se situa entre els 27,6 i els 29,2 anys.



Aquesta mitjana tan alta es desprèn del fet que del total de naixements al país, la major part es van registrar amb mares d’entre 30 i 34 anys (181), seguits pels de mares d’entre 35 i 39 anys (160). Les dades fetes públiques per Estadística també mostren que el 2018 hi va haver cinc naixements amb mares d’entre 15 i 19 anys. Cal tenir en compte que en aquest grup també s’hi inclouen els fills de mares de menys de 15 anys si és que es produeixen, si bé no es detallen.



Si es miren els indicadors de natalitat per nacionalitat de la mare, es pot comprovar que les dones espanyoles i portugueses són les que més fills tenen, encara que les espanyoles són les que tenen els fills en una edat més avançada (34,73 anys de mitjana, superant els 32,47 de les andorranes).



La taxa de fecunditat se situa en 29,10 nadons per cada 1.000 dones d’entre 15 i 49 anys.



D’altra banda i si es parla de defuncions, durant el 2018 van increment un 3,7%, passant de 323 el 2017 a 335 l’any passat. Concretament van morir 178 homes i 157 dones. Per parròquies, només a la Massana i Ordino el nombre de defuncions es va reduir (un 22,5 i un 16,7% respectivament), mentre que a la parròquia on més van incrementar va ser a Encamp (un 25%), seguida de Sant Julià (21,1%).



L’edat mitjana de les morts va ser de 72,26 anys pels homes i de 78,51 anys per les dones. Tot plegat amb una taxa de mortalitat de 4,4 difunts per cada 1.000 habitants. De fet, si es mira per edat i sexe, el major nombre de defuncions es van produir en la franja entre 80 i 89 anys (100), seguida de les morts de persones que tenien entre 70 i 79 anys (64). Entre les dades també es pot veure que al Principat es van registrar tres defuncions de persones de fins a 19 anys.



Les estadístiques també mostren els indicadors segons la nacionalitat. Així, la taxa de mortalitat més alta la tenen els espanyols, seguits dels francesos. Per darrere queden els andorrans i per últims els portuguesos. Pel que fa a la mitjana d’edat segons la nacionalitat, els espanyols són els que moren amb més edat (77,57 anys), seguit dels nacionals (76,45 anys).